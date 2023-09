Ecclestone schießt gegen F1-Macher: «Das war irre»

Früher war Bernie Ecclestone der Chefpromoter der Formel 1. Inzwischen ist er der Chefkritiker. Der Brite lässt bei der Daily Mail kein gutes Haar an den aktuellen Machern.

Bernie Ecclestone war früher der starke Mann der Formel 1. Inzwischen hat Liberty Media übernommen, und die US-Amerikaner machen viele Dinge anders, sie haben viel umgekrempelt und neu aufgestellt. Vielen Traditionalisten gefällt das nicht.

Wie zum Beispiel auch Ecclestone. Der kann mit Einführungsshows wie zum Beispiel beim Miami-GP nicht viel anfangen.

«Das in Miami - wie sie das gemacht haben, war irre, sie haben versucht, amerikanisch zu sein, anstatt - wie ich es gemacht habe, die pure Formel 1 zu zeigen, so, wie sie war, und nicht wie sie sein könnte», sagte Ecclestone der Daily Mail.

«Vielleicht haben sie völlig Recht, vielleicht lag ich falsch, als ich versuchte, es mehr wie die Formel 1 zu lassen. Ich schaue mir jedes Training und jedes Rennen an und denke: ‚Mein Gott, versuchen wir, die Formel 1 zu zeigen oder versuchen wir, andere Dinge zu zeigen?‘», so Ecclestone.

Was dem früheren Zampano ebenfalls nicht gefällt, ist der Fokus der Formel 1 auf den Streaming-Giganten Netflix. Stichwort: «Drive To Survive».

Netflix habe die F1-Verwantwortlichen «ein bisschen» zu stark im Griff, so Ecclestone: «Netflix ist im Entertainment-Geschäft, so lange, wies ihnen passt. Sie sind nicht wie unsere alten Sender, die für immer mit uns waren».

Auch an dem Kalender lässt Ecclestone kein gutes Haar. Im kommenden Jahr werden 24 Rennen ausgetragen – Rekord. «Meine Meinung ist, dass 18 Rennen genug sind. Wir hatten damals 20 und ich habe oft gedacht, dass das etwas zu viel war», so Ecclestone. Man müsse auch an die Teams und das Wohlergehen der Mitarbeiter denken: «Bald schon werden sie doppeltes Personal einstellen müssen. Mit 22 oder 23 Rennen wird es zu viele Scheidungen geben. Das ist eine Frage des Wann.»

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5