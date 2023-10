Wie einst Vettel: Jordan für Lawson als Pérez-Ersatz

Liam Lawson ist 2024 Ersatzmann von Red Bull Racing und AlphaTauri. Eddie Jordan stellt klar: Lawson soll es wie Sebastian Vettel machen.

Liam Lawson ist angekommen in der Formel 1. Der Neuling schlägt als Ersatz von Daniel Ricciardo wacker. Punkte hat er bereits in Singapur geholt, zuletzt in Japan schrammte er in seinem AlphaTauri als Elfter knapp vorbei.

Doch der Neuseeländer hat längst die Aufmerksamkeit der Experten geweckt, von denen er jede Menge Lob kassiert. «Lawson wurde 11. - und er macht es einfach immer wieder - in einem Auto, das eigentlich nicht dort sein sollte, holte Punkte in Singapur, und er ist die ganze Zeit dabei», sagte der frühere Teamchef Eddie Jordan im Formula For Success-Podcast.

Jordan spricht sich dafür aus, dass Lawson eine Chance in der Formel 1 erhält – und zwar bei Red Bull Racing, als Ersatz von Sergio Pérez. Für 2024 ist Lawson weiter als Ersatzmann für RBR und AlphaTauri vorgesehen.

«Lawson hat eine Chance in der Formel 1 verdient, man kann den Titel nur mit einem Fahrer gewinnen. Und ich würde, wenn man Checo [Perez] ersetzt, ihn gegen einen absolut neuen Fahrer austauschen, der eine wirklich große Zukunft hat.»

Jordan denkt an Sebastian Vettel zurück, der 2008 mit Toro Rosso den Sprung in die Formel 1 schaffte und dann zu Red Bull Racing ging.

«Lawson hat diese Fähigkeit. Ich denke, er sollte entweder nächstes oder übernächstes Jahr bei Red Bull landen», so Jordan, der das Team aus Milton Keynes aufforderte, Lawson «die Chance zu geben», da er das Potenzial habe, genau wie Vettel zu sein. «Setzt Lawson ins Auto. Nutzt diese Chance, denn ihr habt die Möglichkeit, einen weiteren Vettel zu schaffen», betonte Jordan.

«Es ist wirklich schwierig zu sehen, wie Daniel [Ricciardo] das schaffen soll... Aber verliert Lawson bloß nicht, ich denke, er ist wirklich gut.»

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5