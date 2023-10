Daniel Ricciardo: Wie er 2023 neu beflügelt wurde

Daniel Ricciardo hat seinen Platz bei AlphaTauri für 2024 sicher. Der Australier erklärt, wie wichtig die Auszeit für ihn war und wie sie ihn beflügelte.

Daniel Ricciardo ist mit seinen 34 Jahren deutlich entspannter geworden. Erst recht nach seiner Auszeit als Stammfahrer, die er sich nach der vergangenen Saison nahm. Er war einst in der Formel 1 angetreten, um Weltmeister zu werden. Dieses Ziel hat er deutlich verfehlt. Es trifft ihn aber nicht mehr so wie früher.

«Ich glaube, ich bin jetzt auch in dem Alter, in dem ich nicht mehr mit Bedauern auf irgendetwas zurückblicke», sagte Ricciardo nach Dreharbeiten zu einem Kampagnenvideo für Tourism Western Australia. «Ich denke, es sind nicht unbedingt Niederlagen, sondern Lektionen, die ich gelernt habe.»

Oft wird angemerkt, dass sein Wechsel von Red Bull Racing zu Renault 2019 ein großer Fehler war. 2021 hatte Red Bull ein Titelauto, Ricciardo fuhr nach seinem Weggang aber nur noch einen einzigen Sieg ein.

«Natürlich hätte ich in meiner Karriere gerne mehr gewonnen, aber dann wäre das Gewinnen vielleicht langweilig geworden und ich hätte es vielleicht nicht mehr so sehr genossen oder was auch immer. Ich würde es nicht ändern. Solange ich weiter wachsen kann und durch die Erfahrung besser werde, bin ich ziemlich zufrieden», so der Australier.

Er ist im Moment verletzt, wurde aber von AlphaTauri für 2024 bestätigt. «Ich bin sehr aufgeregt, dass ich für das nächste Jahr einen Vertrag in der Startaufstellung habe. Vor einem Jahr war ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, was ich wirklich wollte. Ich war mir nicht sicher. Natürlich habe ich nie darüber nachgedacht... Mein ganzes Leben lang war ich im Rennsport und habe alles dafür gegeben, also ist man sich nicht wirklich sicher, wann der Zeitpunkt kommt, an dem man sagt: 'Vielleicht ist es Zeit für eine Veränderung?‘», so Ricciardo.

Die nahm er vor, wurde Red-Bull-Ersatzmann und zog sich aus der Startaufstellung der Formel 1 ein Stück weit zurück. Für ihn ein Glücksfall. «In der ersten Hälfte dieses Jahres habe ich viel über mich selbst gelernt und darüber, was ich will und wie ich meine Karriere vorantreiben will», erklärte er.

«Es hat mich wirklich neu beflügelt und mir den zweiten Wind gegeben, auf den ich gehofft hatte, den ich aber nicht erzwingen konnte. Jetzt, wo ich das habe und für das nächste Jahr etwas Bestimmtes habe, bin ich wieder ein sehr, sehr hungriger junger Mann», so Ricciardo.

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5