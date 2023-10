Darum setzt AlphaTauri weiter auf Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda wird auch 2024 weiter für AlphaTauri fahren. Jonathan Eddolls, Chef-Renningenieur von AlphaTauri erklärt, warum der Rennstall weiter auf den Japaner setzt.

AlphaTauri hat den Vertrag mit Yuki Tsunoda verlängert. Dafür gibt es einige gute Gründe, denn der Japaner, der vor allem in seiner Rookie-Saison mit Ausrastern am Funk auf sich aufmerksam gemacht hat, ist gereift.

«Yuki hat in dieser Saison einen ziemlich großen Schritt nach vorne gemacht. Er startete mit einem Rookie-Teamkollegen ins Team, war also in gewisser Weise unser erfahrenster Formel-1-Fahrer», sagte Jonathan Eddolls, Chef-Renningenieur von AlphaTauri.

Tsunoda habe das auf seine Schultern genommen und gute Leistungen gezeigt, so Eddolls: «Er ist definitiv gereift, und wir alle wissen, dass er in seinem ersten Jahr im Cockpit und am Funk ziemlich hitzköpfig war. Jetzt hat er das alles unter Kontrolle und ich denke, er konzentriert sich auf das Fahren und darauf, das Auto zu verstehen. Er versteht jetzt auch besser, was er vom Auto braucht», so Eddolls.

Es sei die ganze Herangehensweise an das Wochenende, so Eddolls, die Tsunoda stärker macht, auch wenn sich das 2023 nicht in Punkten ausdrückt, weil das Auto in der Anfangsphase der Saison zu schwach war. «Die Beständigkeit, er konzentriert sich darauf, das Auto zu verstehen und besseres Feedback zu geben. Er reift als Fahrer und das hilft uns, uns auf die Bereiche zu konzentrieren, die ihm helfen, schneller zu werden», erklärte Eddolls.

«Auch wir als Team wissen, wie wir das Beste aus ihm herausholen können, basierend auf den Daten und seinem Feedback. Ich denke, wir wachsen als Gruppe zusammen, und das zeigt sich in seinen Leistungen», so Eddolls.

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5