Die harte Marko-Schule: «Unglaubliche Möglichkeiten»

Bei Red Bull Racing gilt das Leistungsprinzip, Helmut Marko gilt als knallhart. Ex-Fahrer äußern sich zu einem Programm, das längst nicht alle gut finden.

Christian Klien bringt es im Grunde auf den Punkt: «Man kann es mögen oder nicht. Letztendlich muss man sagen, dass es für Red Bull funktioniert hat, so wie sie es machen.» Der Österreicher ging durch die Red-Bull-Schule, die berühmt, aber auch berüchtigt ist.

Vor allem wegen Motorsportberater Helmut Marko, der dafür bekannt ist, nicht zimperlich mit den Fahrern umzugehen. Das aktuellste Beispiel ist Nyck de Vries, der bei AlphaTauri während der laufenden Saison gehen musste. Nun war der Niederländer kein klassischer RB-Schüler, doch auch die eigenen Leute erleben das Leistungsprinzip, das manchmal schmerzhaft ist.

Der Erfolg gibt Marko Recht, aktuell dominiert der Rennstall die Formel 1, feierte bereits den Konstrukteurs-Titel, und wird in Katar am kommenden Wochenende wohl auch Max Verstappen erneut hochleben lassen. Zum dritten Mal in Folge.

Verstappen ist das Paradebeispiel für eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit, allerdings ist der Niederländer auch ein Extrembeispiel mit seinem frühen Einstieg und Aufstieg.

Drei ehemalige Fahrer sprechen bei formula1.com über das Junior-Programm von Red Bull Racing.

Vitantonio Liuzzi: «Wir alle wissen, wie viel Zeit, Mühe und Geld man braucht, um Formel-1-Fahrer zu werden, und ich weiß nicht, ob ich es ohne Red Bull jemals in die Formel 1 geschafft hätte. Es ist so wichtig für einen Fahrer, von einem Unternehmen wie Red Bull unterstützt zu werden, denn sie verleihen einem wirklich Flügel. Natürlich müssen die Ergebnisse kommen, und manchmal ist Red Bull dafür bekannt, dass sie in ihren Entscheidungen, sagen wir mal, hart sind - besonders Dr. Marko! Aber sie geben der jungen Generation unglaubliche Möglichkeiten.»

Christian Klien: «Für mich war das Junior Team sehr wichtig. Ich hatte schon seit meinen Go-Kart-Tagen eine sehr enge Beziehung zu Red Bull, und ich bekam meinen ersten Helm von Didi Mateschitz überreicht. Ich würde sagen, es ist ein bisschen härter als andere Programme, denn das ist der Stil von Helmut, er ist in dieser Hinsicht ein harter Kerl. Letztendlich sucht Helmut nur alle 10 Jahre nach dem einen besonderen Fahrer, so wie jetzt Sebastian oder Max. Das ist sicher für viele Fahrer sehr hart, und das habe ich auch gespürt.»

«Auf der anderen Seite muss man sagen, dass viele Fahrer eine Chance bekommen. Wenn sie dich durch die Nachwuchskategorien, F4, F3, F2, in die Nähe der Formel 1 bringen und es manchmal einfach nicht klappt, weil kein Platz ist oder du ihrer Meinung nach nicht hundertprozentig talentiert genug bist, dann hast du in deiner Karriere immer noch viele Möglichkeiten. Letztendlich muss man sagen, dass es für Red Bull funktioniert hat, so wie sie es machen. Man kann es mögen oder nicht. Auch wenn es sehr hart und schwierig ist, ist es letztendlich ein loyales Unternehmen.»

David Coulthard: «Ich weiß, dass es Kritik an dem Programm gibt. Die Leute sagen: 'Sie haben einfach Fahrer rausgeworfen.‘ Was ich dazu sagen würde - und das ist ganz und gar nicht mit einem Red-Bull-Hut auf dem Kopf - ist, dass eine Gelegenheit kommt, man bekommt eine Chance, um sie zu nutzen. Und wenn die Branche insgesamt das Gefühl hat, dass man über den Tisch gezogen wurde, dann nennen Sie mir einen Fahrer, der aus dem System von Red Bull herausgekommen ist und dann bei Ferrari, Mercedes oder wem auch immer ganz nach oben gekommen ist. Das ist nicht passiert. Carlos Sainz hat sich entschieden, weiterzuziehen, und das hat ihm sehr gut getan, aber andere, die fallen gelassen wurden, hat niemand aufgenommen.»

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5