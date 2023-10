Wechsel zu Red Bull Racing: Klare Ansage von Norris

Red Bull Racing beobachtet Lando Norris, und der Brite kann sich einen Wechsel auch vorstellen. Allerdings hält er auch 15 Jahre bei McLaren für sehr gut möglich.

Christian Horner macht keinen Hehl daraus, dass sich Red Bull Racing mit Lando Norris beschäftigt, dass die Verantwortlichen den Briten beobachten. Und auch Norris sagte zuletzt, dass er offen sei für einen Wechsel, um Teamkollege von Max Verstappen zu werden.

«Es wäre großartig, neben so jemandem wie ihm zu fahren, und gleichzeitig zu sehen, wo ich im Vergleich dazu stehe. Dafür wäre ich offen», sagte Norris.

McLaren ist aber grundsätzlich die erste Option, wie er nun durchblicken lässt. «Ich habe immer gesagt, dass ich mit McLaren gewinnen will. Und ich denke, wir kommen diesem Ziel immer näher», sagte Norris.

Er wolle mit McLaren «nicht nur Rennen» gewinnen, sondern auch «Titel», betonte er und erklärte: «Ich möchte es mit McLaren schaffen. Ich bin dort sehr glücklich. Wenn ich also zehn oder 15 Jahre dort verbringen würde, würde ich niemals Nein sagen.»

«Ich würde mich darauf freuen», so Norris, der seit 2019 für den Traditionsrennstall in der Formel 1 fährt. In dieser Saison ist McLaren nach einem schwachen Start inzwischen die zweite Kraft hinter Red Bull Racing. Holt der Rennstall in dem Tempo weiter auf, sollten Siege auf jeden Fall drin sein.

Deshalb will sich Norris erst anschauen, wie es weitergeht. Sein Vertrag läuft noch bis 2025. «Ich konzentriere mich voll und ganz auf dieses Jahr, das nächste Jahr und 2025", betonte er: «Das sind zweieinhalb Jahre, um zu versuchen, Fortschritte zu machen. Und dann werden wir sehen».

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5