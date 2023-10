Max Verstappen vor WM-Titel: Nur drei Punkte fehlen

​Am GP-Wochenende von Katar steht Red Bull Racing-Star Max Verstappen vor dem Gewinn seines dritten Fahrer-WM-Titels. Kurios: Der Niederländer kann noch vor dem Grand Prix den Titel sicherstellen.

Das hat es in der Formel 1 noch nie gegeben: Ein Pilot kann in einem Sprint seinen WM-Titel erfolgreich verteidigen – drei Punkte reichen Red Bull Racing-Ass Max Verstappen beim Katar-Sprint vom 7. Oktober, und sein dritter Titel in Folge steht fest. Dazu reicht ein Platz unter den ersten Sechs im kurzen Rennen.

Zur Erinnerung: Max Verstappen ist 2023 in jedem Rennen (egal ob Sprint oder Grand Prix) unter die besten Fünf gefahren und stand in 19 Rennen (16 GP, 3 Sprints) 18 Mal auf dem Podest (nur in Singapur nicht, da wurde er Fünfter).

Weil Verstappens RBR-Stallgefährte Sergio Pérez in Japan leer ausgegangen ist und Max neben dem Sieg auch noch die beste Rennrunde gefahren hat, beträgt der Vorsprung des Niederländers in der WM-Zwischenwertung inzwischen 177 Punkte auf den Mexikaner.

Auf dem Losail Circuit wird nach dem Sprintformat gefahren, will heissen, es wird schon am Samstag ein Rennen geben. So wie auch in Austin und in Interlagos. Maximal kann ein Fahrer also bei den ausstehenden Läufen in Katar, USA, Mexiko, Brasilien, Las Vegas und Abu Dhabi noch 180 Punkte erobern (150 für sechs Siege, 24 für drei Sprintsiege, 6 für sechs beste Rennrunden).



Die Ausgangslage für den Katar-Sprint aus Sicht von Verfolger Pérez: Sergio muss sechs Punkte mehr einfahren, um die Titelentscheidung um 24 Stunden zu vertagen. Pérez muss mindestens Dritter werden, um sich überhaupt eine mathematische WM-Chance zu bewahren. Und darauf hoffen, dass Verstappen einen schwachen Sprint fährt oder punktelos bleibt.



Kommt Verstappen im Sprint unter die besten Sechs, ungeachtet dessen, ob Pérez vor ihm ins Ziel kommt, kann der Niederländer im WM-Klassement nicht mehr überholt werden und ist zum dritten Mal in Folge Formel-1-Weltmeister.



Der Losail International Circuit ist umfangreich modernisiert worden, lesen Sie dazu unsere Hintergrundgeschichte. Ein würdiger Rahmen für die Krönung von Verstappen in einer fabelhaften Saison, in welcher Red Bull Racing seit Japan bereits als Gewinner des Konstrukteurs-Pokals feststeht.





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5