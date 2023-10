Adrian Newey: «Das habe ich noch nie erlebt»

​Red Bull Racing fährt 2023 auf verblüffend hohem Niveau und hat zum sechsten Mal den Konstrukteurs-Pokal gewonnen. Einen solchen Siegeszug hätte selbst Erfolgs-Designer Adrian Newey nicht erwartet.

Red Bull Racing eilt von Erfolg zu Erfolg: In der Grand-Prix-Saison 2023 sind an bislang 16 GP-Wochenenden 18 Siege eingefahren worden (15 Grands Prix, drei Sprints), der Konstrukteurs-Pokal wurde erfolgreich verteidigt, bei 88,4 Prozent aller Rennrunden lag ein Red Bull Racing-Rennwagen in Führung.

Am 7. Oktober kann Max Verstappen beim Sprint von Katar seinen dritten Fahrer-WM-Titel in Folge sicherstellen.

Nicht einmal Adrian Newey, für den 2023er Wagen des Typs RB19 verantwortlich, hätte einen solchen Erfolg erwartet, wie er im Formel-1-Podcast Beyond The Grid zugegeben hat: «Das ist die erfolgreichste Phase, die ich als Rennwagendesigner begleitet habe. Ich habe das Privileg, dass ich schon früher für Teams arbeiten konnte, die eine Saison dominiert haben, aber so etwas wie 2023, das habe ich noch nie erlebt.»

Der 64-jährige Engländer, dessen Rennwagen 12 Fahrer-WM-Titel und 12 Konstrukteurs-Pokalsiege eingefahren haben, meint weiter: «Die Leute könnten denken, dass alles für uns ganz einfach ist und sich die Erfolge fast wie von selber ergeben. Aber die Wahrheit ist – in einem Rennen können so viele Dinge schiefgehen.»



«Es ist schon schwierig, zwei Autos ins Ziel zu bringen, ganz zu schweigen davon, dies auch noch an der Spitze zu schaffen. Unfälle, Standfestigkeit, Strategie, es kann so Vieles passieren. Die Tatsache, dass wir konstant auf so hohem Niveau fahren, ist die höchste Anerkennung für die Arbeit unserer Mannschaft.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5