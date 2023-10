Danner zu Schumacher: «Brauchen wir eigentlich nicht»

Mick Schumacher wird wohl 2024 kein Stammcockpit in der Formel 1 erhalten. Für Christian Danner ist das keine große Überraschung.

Solange Williams seinen zweiten Fahrer neben Alex Albon noch nicht bestätigt hat, ist sie da, die kleine Hoffnung. Doch Mick Schumacher wird sich wohl damit abfinden müssen, 2024 nicht in der Formel 1 fahren zu können. Er bastelt bereits an einem Plan B – ein Einstieg in die Sportwagen-WM.

Für Christian Danner kommt diese Entwicklung nicht überraschend. «Mick hat in den zwei Jahren, die er Formel 1 gefahren ist, bei den Teamchefs einen Eindruck hinterlassen: 'Na ja, den brauchen wir eigentlich nicht'», sagte Ex-Formel-1-Pilot Christian Danner bei sport.de.

Das positive Gegenbeispiel ist Liam Lawson, der seine Chance im AlphaTauri als Ersatz für den verletzten Daniel Ricciardo genutzt hat. «Ein Liam Lawson fährt jetzt auch in einem ziemlich schlechten Auto, dem AlphaTauri. Was hat er gemacht? Er hat sich absolut blitzsauber aus der Affäre gezogen, war schneller als der Stammpilot, hat Punkte gemacht und in seinen ersten paar Grands Prix gezeigt: 'Hey Leute, ich kann das!'», so Danner.

So ein Statement sei Schumacher in seiner Formel-1-Zeit nicht gelungen, so Danner. «Und das hat natürlich Langzeitfolgen. Es gibt keinen Teamchef, der ihm jetzt sonderlich viel zutrauen würde.» Dazu gehört wohl auch Williams-Teamchef James Vowles.

Für den sei die «optimale Lösung» Red-Bull-Junior Lawson, stellte Danner klar: «Solange Sergio Perez bei Red Bull nicht gefeuert ist, ist Lawson nächstes Jahr frei. Dann fährt er eben ein Jahr bei Williams und geht danach zu Red Bull.»

