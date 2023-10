Vettel zurück in der Formel 1: Das sagt Hamilton

Sebastian Vettel stattete der Formel 1 zuletzt in Suzuka einen Besuch ab. Darüber freute sich vor allem Lewis Hamilton, der die Mühen Vettels lobte.

Sebastian Vettel war zuletzt in Suzuka, um auf sein Bienenprojekt «Racing for Biodiversity» aufmerksam zu machen. Für jedes Team wurde ein Insektenhotel aufgebaut, dazu eines als «Vorbild-Modell», wie Vettel erklärte.

Kumpel Lewis Hamilton freute sich, dass Vettel mal wieder bei der Formel 1 zu Gast war. Es sei großartig gewesen, sagte Hamilton. «Er hat sich mit allen Fahrern zusammengesetzt und uns von seinen Plänen erzählt. Es war schön zu sehen, dass er seine Bestimmung gefunden hat.»

Man merkte Hamilton an, dass er den Deutschen vermisst. Nicht nur als Kumpel, sondern auch als Lautsprecher. Vettel hat in der Formel 1 immer seine Meinung gesagt und die große Bühne bewusst genutzt. Etwas, das längst nicht alle machen.

«Um ehrlich zu sein, denke ich nicht, dass es in der Geschichte der Formel 1 jemals einen anderen Fahrer gegeben hat, der Dinge so offen angesprochen hat und echtes Mitgefühl für die Welt außerhalb unseres eigenen kleinen Kreises gezeigt hat. Es ist großartig zu sehen, dass Seb seine Plattform nutzt«, so der Brite über Kumpel Vettel.

Hamilton hofft, dass Vettel mit seinen Aktionen die anderen Fahrer inspiriert, etwas Ähnliches es zu machen. «Vielleicht etwas, dass ihnen selbst am Herzen liegt», so Hamilton, der fordert: «Wir müssen alle zusammenarbeiten, um einen positiven Einfluss zu haben, um Liebe und Mitgefühl zu verbreiten und, um auf Probleme aufmerksam zu machen».

Hamilton weiter: «Es gibt natürlich eine Million Probleme, die wir ansprechen sollten. Artenvielfalt ist sicherlich eines davon. Es war fantastisch, wie Seb in Suzuka auf das Problem aufmerksam gemacht hat. Das hat für Interesse und Bewusstsein gesorgt.»

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5