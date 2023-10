Frentzen und Sennas Tod: «Es war ein solcher Schock»

1994 fuhr Heinz-Harald Frentzen seine erste Saison in der Formel 1, und der Deutsche erlebte gleich mehrere Tragödien. Auch ein Williams-Angebot schloss er aus.

Heinz-Harald Frentzen war super drauf, war glücklich, aufgeregt. Er hatte 1994 sein Debüt in der Formel 1 gefeiert, er fuhr für Sauber und war gut in seine Rookie-Saison gekommen, hatte bereits im zweiten Lauf seine ersten Punkte geholt.

Doch dann kam das schwarze Wochenende in Imola, wo Roland Ratzenberger und Ayrton Senna verstarben.

Im Podcast Beyond the Grid erinnert sich der Deutsche an das dritte Rennwochenende und die Folgen, auch für ihn selbst, vor allem natürlich mental.

«Es war ein solcher Schock. Es war unfassbar. Man dachte, man sei in einer anderen Welt. Du kommst von einem Hoch und plötzlich bist du ganz tief unten. Dann fragt man sich, ob der Sport, den wir betreiben, wirklich notwendig ist und ob man so viel riskieren muss», sagte Frentzen.

Er wollte anschließend nicht nach Hause, reiste nach Österreich, um das für sich zu klären. «Und am Ende des Tages habe ich gesagt. 'Hör zu, das ist es, was ich mag. Das ist es, was ich liebe. Wenn deine Zeit gekommen ist, ist sie gekommen. Aber du kannst nicht all deine Träume aufgeben, die du dir vorher aufgebaut hast. Dies ist ein riskanter Job, und wir müssen ihn machen.'»

Später verunglückte Frentzens Teamkollege Karl Wendlinger in Monaco schwer – der nächste Tiefschlag, sowohl für das Team, als auch für Frentzen. Der bewies Loyalität, als er ein Angebot ausschlug, als Senna-Ersatz für Williams zu fahren. Auch wenn es ihm nicht leicht fiel.

Frentzen erinnert sich: «Nach dem Tod von Ayrton Senna erhielt ich einen Anruf von Frank, der mich bat, '94 zu Williams zu kommen. Ich war so glücklich, dass ich bei Sauber war. Ich sagte zu Frank: 'Ich kann das Team nicht verlassen'. Es war so schwierig, zu Sauber zu kommen, und Sauber hat alles getan, um Mercedes davon zu überzeugen, dass ich der richtige Mann bin, denn Mercedes hatte Zweifel, dass ich der richtige Mann bin. Peter hat alles getan, damit ich den Job in der Formel 1 bekomme. Ich sagte zu Frank: ‚Ich bin so dankbar, dass ich die Chance bekommen habe, die Sauber mir in der Formel 1 gegeben hat. Ich kann das Team nicht einfach nach drei oder vier Rennen verlassen und neu anfangen. Ich kann meinen Vertrag nicht brechen.'»

