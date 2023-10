Steiner: Das ist es, was mich jeden Tag motiviert

Haas befindet sich weiterhin in einer sportlichen Krise. Teamchef Günther Steiner bleibt aber optimistisch, dass es bald wieder aufwärts geht. Eventuell in Katar?

Der Große Preis von Singapur war zuletzt ein Höhepunkt. Das Team schaffte es mit beiden Autos in Q3 und Kevin Magnussen steuerte seinen VF-23 auf einen hart verdienten zehnten Platz und damit zu einem wertvollen Punkt. Wie viel davon ist der Mentalität des Teams zu verdanken, das in der Lage ist, diese Chancen erfolgreich zu nutzen, wenn sie sich bieten?

Wir kennen unser Auto und wissen, dass wir im Moment im Rennen Probleme haben, das ist jedem bewusst. Das ganze Team versucht immer, sein Bestes zu geben, angefangen bei den Fahrern, bis hin zu den Mechanikern und Ingenieuren, und alles aus dem herauszuholen, was wir haben. Wenn sich dann die Gelegenheit ergibt, holen wir einen Punkt oder zumindest etwas aus dem Qualifying. Wenn man sich unsere Boxenstopps in den letzten Rennen ansieht, waren sie ziemlich gut. Hut ab vor dem Team, das den Kopf nicht hängen lässt und weiter Druck macht, weil es weiß, dass bessere Tage vor ihm liegen.

Der Große Preis von Japan war angesichts der Probleme mit dem VF-23 in seiner aktuellen Form eher ein Realitätscheck. Wie gehen Sie persönlich mit dem Wechselbad der Gefühle um, das sich von einem Rennwochenende zum nächsten abspielen kann?

Es ist ganz einfach: Wir müssen nach vorne schauen und wissen, was wir als Team tun. Wir arbeiten hart, um aus diesem Loch herauszukommen, und das ist es, was mich jeden Tag in der Woche motiviert. Ich wäre nicht hier, wenn ich nicht wüsste, dass wir hart arbeiten und uns dahin verbessern, wo wir sein wollen und sein sollten.

An diesem Wochenende ist die Formel 1 erst zum zweiten Mal in Katar zu Gast - im November 2021 gab der Sport sein Debüt auf dieser Strecke. Was waren Ihre ersten Eindrücke von der Strecke, und worauf freuen Sie sich bei der Rückkehr - wohl wissend, dass die Einrichtungen in der Garage und im Fahrerlager seitdem modernisiert wurden?

Als wir 2021 das erste Mal dort waren, war es ein 'Last-Minute'-Anruf, würde ich sagen. Wir wurden von allen in Katar sehr herzlich empfangen und es war ein gutes Rennen. Ich erinnere mich an die kleineren Garagen, aber das lag daran, dass sie für Motorräder gebaut wurden, aber die Einrichtungen wurden alle modernisiert und sehen sehr gut aus. Ich erinnere mich, dass es wegen der Kerbs einige Probleme mit dem Unterboden gab, aber mal sehen, was daraus geworden ist. Das Einzige, was mir Kopfzerbrechen bereitet, sind die Temperaturen, die wirklich hoch sind, in den Vierzigern. Wir fahren aber nachts, also sollte es in Ordnung sein.

Das Team konzentriert sich derzeit auf das VF-23-Upgrade-Paket, das Ende des Monats beim Grand Prix der USA vorgestellt werden soll. Können Sie einen Überblick über den aktuellen Arbeitsablauf und die Herausforderung bei der Einführung in dieser Phase der Saison geben?

Das Programm läuft nach Plan, also sollte alles erledigt sein. Jeder im Team hat bei der Planung gute Arbeit geleistet - die Einkaufsabteilung hat Tag und Nacht gearbeitet, um alles rechtzeitig zu bestellen, das Konstruktionsbüro hat gearbeitet und die Zeichnungen an die Einkaufsabteilung weitergegeben - das Unternehmen hat so gearbeitet, wie es sollte. Wir wissen nicht, wie gut das Upgrade sein wird, wir erwarten etwas Gutes davon, aber das Beste ist, dass wir in die Richtung gehen, in die wir nächstes Jahr gehen wollen, und wir werden in diesem Jahr eine Menge für die nächste Saison lernen.

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5