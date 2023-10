Sergio Pérez: «Beim Russell-Crash sagte keiner was»

Sergio Pérez wird weiterhin harsch kritisiert. Der langjährige GP-Fahrer wundert sich, dass in der Formel 1 nicht mit gleicher Elle gemessen wird.

Für Sergio Pérez gibt es weiterhin jede Menge Gegenwind. Nach schwachen Leistungen im Vergleich mit seinem RBR-Teamkollegen Max Verstappen wird der Mexikaner kritisiert, zuletzt immer harscher. Aber Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko und Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner stellen sich hinter Pérez und verweisen auf dessen bis 2024 laufenden Vertrag.

Kritiker wiederum verweisen darauf, dass Red Bull im Fall von Nyck de Vries bei AlphaTauri auch nicht lange gefackelt habe. «Wenn man sieht, wie hart Horner und Marko mit de Vries umgegangen sind, erstaunt es mich wirklich, dass sie Pérez behalten», sagte Ex-F1-Fahrer Christijan Albers im F1-Podcast der niederländischen Zeitung De Telegraaf.

Obwohl der Mexikaner direkten Zugang zu den Daten Verstappens habe, sei er «unfähig, sich zu verbessern und die Lücke zu verkleinern. Fakt ist, dass die Lücke sogar noch größer wird», erklärte Albers.

Albers glaubt, dass es für Pérez über kurz oder lang nicht weitergehen wird. «Irgendwann werden sie einsehen, dass es [eine Weiterbeschäftigung von Pérez] unmöglich zu rechtfertigen ist. Diese Geschichte wird irgendwo enden müssen», sagte Albers.

Pérez selber glaubt, dass in der Formel 1 nicht mit gleicher Elle gemessen wird. «Guckt euch doch mal an, was nach dem Unfall von George Russell in Singapur passiert ist. Er hat in der letzten Runde den dritten Platz versemmelt, aber keiner sagte was. Wenn das einem Red Bull-Piloten passieren würde, dann spekulieren 300 Medienkanäle darüber, ob der Fahrer bleiben darf oder gehen sollte.»

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5