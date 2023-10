Max Verstappen: «Schon am Samstag alles klarmachen»

​Max Verstappen kann seinen Fahrer-WM-Titel in der Formel 1 schon am kommenden Samstag, 7. Oktober, sichern, ein sechster Platz im Sprint reicht ihm dazu. Der Niederländer will nichts dem Zufall überlassen.

Normalerweise ist eine WM-Entscheidung eine Angelegenheit für Menschen mit starken Nerven, aber in der GP-Saison 2023 kann Max Verstappen ganz locker bleiben. Der 26-jährige Niederländer hat vor ein paar Wochen festgehalten: «Für mich spielt es letztlich keine Rolle, wann der Titelgewinn im Trockenen ist, früher oder später passiert es sowieso.»

Weil der Ausnahmekönner von Red Bull Racing in dieser Saison 13 von 16 Saisonrennen gewonnen hat, dazu zwei von drei Sprints, sprechen wir eher von früher als von später. Um genau zu sein, muss Verstappen beim Sprint von Katar am Samstag, 7. Oktober, lediglich unter den besten Sechs ins Ziel kommen, dann steht sein dritter Fahrer-WM-Titel in Folge fest.

Verstappen sagt vor der WM-Entscheidung in Katar: «Ich will schon die erste Chance im Sprint packen und alles klarmachen. Das soll ein Wochenende werden, an das wir uns noch lange erinnern dürfen.»

«Es fühlt sich gut an, dass wir mit dem Sieg im Konstrukteurs-Pokal anreisen. Den haben wir ja schon in Japan gewonnen.»



«Was den Losail International Circuit angeht, so finde ich: Eine Strecke, die Spass macht. Wir hören, dass es bis zu 40 Grad heiss werden wird, diese hohen Temperaturen machen alles ein wenig interessanter.»



«Wir fahren also nach Sprintformat, will heissen – wir haben lediglich 60 Minuten freies Training, dann wird es am 6. Oktober schon in die Qualifikation für den Grand Prix gehen. Da muss die Vorbereitung passen.»



Red Bull Racing hat 2023 alle drei bisherigen Sprints gewonnen, Max Verstappen zwei davon.





Formel-1-Sprints: Alle Sieger

Silverstone 2021: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

São Paulo 2021: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

São Paulo 2022: George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5