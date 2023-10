AlphaTauri: Daniel Ricciardo nicht fit, Lawson fährt

​Der Australier Daniel Ricciardo muss sich mit seinem Formel-1-Comeback noch gedulden – auch in Katar springt für ihn der Neuseeländer Liam Lawson ein. Ricciardo-Rückkehr dann in Texas.

Der achtfache GP-Sieger Daniel Ricciardo wird auch den Katar-GP als Zuschauer verbringen: Nach seinem Mittelhandbruch links im Training zum Grand Prix der Niederlande ist seine Verletzung zu wenig ausgeheilt, um einen Einsatz auf dem Losail International Circuit zu verantworten.

Wie in Zandvoort, Monza, Singapur und Suzuka wird auch in Katar der Neuseeländer Liam Lawson (21) das AlphaTauri-Fahrzeug des Australiers übernehmen.

«Aaah, meine Hand», stöhnte Daniel Ricciardo in Zandvoort. Eben war er hart in die Pistenbegrenzung geprallt, weil er, in die erhöhte Kurve 3 einbiegend, die Wahl hatte – in den gestrandeten McLaren von Oscar Piastri krachen oder geradeaus fahren in die TecPro-Elemente.

Der GP-Routinier entschied sich für geradeaus, konnte aber die Hände nicht rechtzeitig vom Lenkrad nehmen. Beim Aufschlag zog er sich Brüche in der linken Mittelhand zu, die operiert werden mussten.



Vor dem GP-Wochenende von Katar setzte sich Ricciardo in den Rennsimulator, um zu sehen, ob ein Einsatz in Losail realistisch ist. Daniel hatte gesagt: «Ich spüre, wie es besser und besser wird, aber nur der Test im Rennsimulator wird zeigen, wo ich wirklich stehe. Ich will unbedingt ins Rennauto zurück.»



Nun aber haben Ricciardo, seine Ärzte und Red Bull beschlossen, dass ein Einsatz ab 6. Oktober in Katar zu früh kommt, auch wenn die Heilung der Verletzung gut vorangeht. Daniel wird daher zwei Wochen später, am Freitag, 20. Oktober, auf dem Circuit of the Americas bei Austin in Texas wieder ins Rennauto steigen.





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5