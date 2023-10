George Russell (Mercedes): Simulation mit 2024er Auto

​Der Engländer George Russell (25) hat vor seinem Flug nach Katar das Mercedes-Rennwagenwerk in Brackley besucht und dabei über die Ziele für die letzten Rennen und für die Saison 2024 gesprochen.

George Russell hat sich im Rennsimulator ausgiebig vorbereitet auf den Einsatz auf dem Losail International Circuit von Katar.

Und er fuhr Simulationen in Bezug auf die Entwicklung des nächstjährigen Modells Mercedes W15. Der WM-Vierte von 2022 nutzte den Besuch im Rennwagenwerk von Brackley auch, um auf Tuchfühlung zu gehen mit jenen Fachkräften, die seinen Rennwagen bauen.

Der 25-jährige Engländer, Sieger des Brasilien-GP von 2022, hat dabei bekräftigt: «Wir wollen in der laufenden Meisterschaft den zweiten Platz im Konstrukteurs-Pokal gegen Ferrari halten. Aber der grösste Teil der Arbeit konzentriert sich bereits auf das Fahrzeug von 2024.»

«Ich glaube an dieses Team. Ich spüre die Leidenschaft unserer Mitarbeiter, ich sehe, wie sie sich reinhängen. Wir sind wie eine Familie, und diese ausgeprägte Kameradschaft treibt uns an.»



«Klar ist das eine harte Saison, und wir haben einige Gelegenheiten verpasst. Aber jeder Rückschlag bietet auch die Chance, etwas zu lernen und daran zu wachsen.»



«Ich bin für 2024 sehr zuversichtlich. Wenn ich sehe, welche Fortschritte Aston Martin und McLaren gemacht haben, dann können wir das auch.»



«Was die kommenden Rennen angeht, so wittere ich gute Chancen für uns in Mexiko und Brasilien.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5