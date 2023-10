Mike Krack (Aston Martin): «Wir lassen nicht locker»

​2021 fuhr Fernando Alonso in Katar zum dritten Platz, mit Alpine. Vor dem neuen GP-Wochenende auf dem Losail International Circuit ist Aston Martin-Teamchef Mike Krack mit so einem Highlight nicht zu rechnen.

Vor knapp sieben Monaten begann die GP-Saison von Fernando Alonso mit Aston Martin nach Mass: Dritter in Bahrain, Dritter in Saudi-Arabien. Der zweifache Formel-1-Champions etablierte Aston Martin als zweite Kraft hinter Red Bull Racing, weitere Podestplätze folgten, aber im Laufe des Sommers konnte der Spanier nur noch vereinzelt ein Ausrufezeichen setzen – etwa mit Platz 2 hinter Max Verstappen bei Mischverhältnissen in Zandvoort.

Aston Martin-Teamchef Mike Krack hat zugegeben: «Unsere Gegner haben effizienter entwickelt als wir, wir haben uns mit einigen Lösungsrichtungen ein wenig vertan.»

Vor zwei Jahren flitzte Alonso, damals noch in Diensten von Alpine, auf dem Losail International Circuit zu einem hervorragenden dritten Rang. Damit ist fürs kommende Wochenende in Katar nicht zu rechnen, wie Mike Krack glaubt.

Der Luxemburger erklärt: «Die vergangenen Rennen waren ein hartes Stück Arbeit im Bezug auf Leistungsfähigkeit, Einsatz und Standfestigkeit. Wenn wir von Fernando Alonso und Lance Stroll bessere Leistungen erwarten, dann müssen wir zuerst unseren Teil auf die Reihe kriegen – mit fehlerfreien Einsätzen, mit einem zuverlässigen Rennwagen, mit Entwicklungen, die sich bewähren.»



«Aber in Japan gab es Probleme mit dem Heckflügel am Auto von Lance, und die vier Punkte von Alonso, hart errungen, sind nicht das Niveau, das wir von uns selber erwarten. Wir müssen uns am Riemen reissen und nachlegen.»



«Aber wir lassen nicht locker. Wir entwickeln den 2023er Rennwagen bis zum letzten Rennen, denn bei einem stabilen Reglement glauben wir, dass wir daraus auch Lehren fürs nächstjährige Auto machen.»



«Wir wollen die Saison mit starken Ergebnisse abschliessen. Derzeit sind wir in der Fahrerwertung mit Fernando und im Konstrukteurs-Pokal jeweils auf den vierten Platz zurückgefallen. Diese Ränge müssen wir halten. Das wird gegen starke Gegner nicht einfach, aber wir werden unsere Haut so teuer als möglich verkaufen.»



«Was die Strecke von Katar angeht, so finden wir eine vergleichbare Mischung in Japan. Also gehe ich davon aus – das Kräfteverhältnis wird ungefähr das gleiche sein. Wir haben in Singapur und Japan viel über das Auto gelernt, das wollen wir in Katar umsetzen. Wenn wir wieder bessere Ergebnisse einfahren wollen, muss das ganze Team vorbildlich arbeiten.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5