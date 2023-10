Max Verstappen erster Samstag-Champion seit 40 Jahren

​Der Niederländer Max Verstappen kann am Samstag, 7. Oktober, im Rahmen des Katar-Sprints zum dritten Mal Formel-1-Weltmeister werden. Ein Champion schon am Samstag, das gab es letztmals 1983.

Red Bull Racing-Star Max Verstappen steht vor seinem dritten Fahrer-WM-Titel in Folge. Der 26-jährige Niederländer kann das bereits am 7. Oktober schaffen, wenn auf dem Losail International Circuit der Sprint stattfindet. Kommt Max unter die ersten Sechs, ist die erfolgreiche Titelverteidiugung geschafft. Gemessen am bisherigen Saisonverlauf ist das sehr wahrscheinlich.

Ein Weltmeister schon am Samstag, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Denn immer wieder haben in der Königsklasse Rennen am Samstag stattgefunden, der letzte davon in Kyalami (Südafrika) im Jahre 1985. Der nächste Grand Prix an einem Samstag wird der Grosse Preis von Las Vegas am 18. November 2023 sein.

Erst als die Formel 1 Mitte der 1980er Jahre professioneller wurde, verschwanden die WM-Läufe am Samstag, und ein Grand Prix wurde nur noch am Sonntag ausgetragen.

In England wurde früher oft am Samstag gefahren, so etwa beim Formel-1-WM-Debüt in Silverstone 1950. Bis 1983 fanden in Grossbritannien Grands Prix am Samstag statt, insgesamt 30 Mal. Und auch in Südafrika wurde traditionsgemäss am Samstag gefahren (18 Mal). Auch in Schweden 1978 wurde am Samstag gefahren, weil damals am Sonntag das Fussball-WM-Finale gespielt wurde.



Was die WM-Entscheidung angeht, so hat die Formel 1 bislang fünf Mal an einem Samstag den Champion erkoren:



1959: Sebring (USA) – Jack Brabham (AUS), Cooper

1962: East London (ZA) – Graham Hill (GB), BRM

1981: Las Vegas (USA) – Nelson Piquet (BR), Brabham

1982: Las Vegas (USA) – Keke Rosberg (FIN), Williams

1983: Kyalami (ZA) – Nelson Piquet (BR), Brabham

Hübscher Kniff des Schicksals: Nelson Piquets Tochter Kelly ist heute die Lebensgefährtin von Max Verstappen.