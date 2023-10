Nico Hülkenberg (Haas): Erstmals in Losail seit 2009

​Die Formel 1 gastiert zum zweiten Mal auf dem Losail International Circuit. Auch für Nico Hülkenberg ist der Auftritt ein zweites Mal – denn der 36-jährige Deutsche fuhr 2009 im Rahmen der GP2 Asia hier.

Die Haas-Piloten Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen müssen noch einmal geduldig sein: Die lang ersehnten Verbesserungen an ihrem 2023er Rennwagen kommen erst beim USA-GP in Austin (Texas) ans Auto (ab 20. Oktober), beim Grossen Preis von Katar muss noch in der bisherigen Konfiguration gefahren werden.

Auf dem Papier ist der Losail International Circuit für Haas nicht das beste Geläuf: Es wird heiss, und das Auto gilt auch bei normalen Verhältnissen als Reifenfresser. Die mittelschnellen bis schnellen Kurven kneten die Rennreifen richtig durch.

Als die Formel 2 im Jahre 2021 in Katar antrat, hatten weder Magnussen noch Hülkenberg einen Stammplatz in der Königsklasse. Aber Nico war schon einmal in Losail: «Ich bin hier mit der GP2 Asia gefahren, das war 2009, und ich stand auf Pole und habe sogar gewonnen. Gut, das alles ist einige Jährchen her, aber der schnelle, fliessende Charakter der Strecke ist geblieben.»

«Katar ist als Nachtrennen ausgelegt, nur das erste freie Training und die Sprint-Quali finden bei Tageslicht statt. Die Temperatur-Wechsel zwischen den verschiedenen Einsätzen und der intensive Rhythmus des Sprintformats machen Katar zu einem anspruchsvollen Wochenende.»



«Wir wissen, dass unsere ganzen Verbesserungen erst in Texas kommen, wo übrigens auch im Sprintformat gefahren wird. An solchen Wochenenden ist es noch wichtiger, dass die Einsätze fehlerfrei verlaufen und die Strategie passt. Sprint, das bedeutet, der Druck ist noch höher. Ich bin bereit.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5