Lando Norris (McLaren): Verrücktes Rennen notwendig

​McLaren hat seit Monza 2021 mit Daniel Ricciardo nicht mehr gewonnen, Lando Norris steht vor seinem 99. Grand Prix. McLaren-Teamchef Andrea Stella wittert: «In Katar können wir glänzen.»

Wird Lando Norris auf dem Losail International Circuit zum ersten neuen GP-Sieger seit George Russell 2022 in Brasilien? Norris ist bei bislang 98 Formel-1-WM-Läufen angetreten, gewonnen hat er noch nie, er wurde bei fünf Grands Prix Zweiter, vier Mal alleine in dieser Saison (Silverstone, Hungaroring, Singapur, Suzuka).

Der 23-jährige Engländer ist bei den vergangenen acht WM-Läufen in die Top-Ten gefahren, und McLaren-Teamchef Andrea Stella traut ihm fürs kommende Sprint-Wochenende in Katar Einiges zu: «Wenn ich mir die Pistencharakteristik ansehe, dann könnte Losail für uns eine gute Bahn sein – wir haben vergleichbare Kurvenpassagen in Silverstone und in Suzuka, und auf beiden Strecken waren wir bei der Musik.»

Der Italiener weiter: «Das einzige Problem ist dabei: Solche Pisten passen nicht nur gut zu unserem Rennwagen, sondern auch zu jenem von Red Bull Racing. Bei allem Optimismus ist klar – wenn wir ein Rennen gewinnen wollen, dann müssen wir es irgendwie an den Autos von RBR vorbei schaffen. Wir brauchen also wohl einen etwas verrückten Rennverlauf, um auf dem Podest wieder ganz oben zu stehen.»

#McLaren hatte zuletzt in Suzuka keine Fahrer auf dem Siegerpodest, zum ersten Mal seit dem Doppelsieg beim Grossen Preis von Italien in Monza (Daniel Ricciardo vor Lando Norris).





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5