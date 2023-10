Fernando Alonso: Grosses Fragezeichen in Katar

​Vor zwei Jahren eroberte Fernando Alonso in Katar seinen ersten F1-Podestplatz nach sieben Jahren. Es sollte sein einziger bleiben mit Alpine. Bei Aston Martin geriet in den letzten Rennen 2023 Sand im Getriebe.

Grosser Preis von Katar 2021: Viel Applaus für Sieger Lewis Hamilton im Mercedes, ähnlich grossen Beifall erhielt der zweitplatzierte Max Verstappen, aber hörbar am meisten gefeiert wurde der Mann auf Platz 3 – der Spanier Fernando Alonso stand nach sieben Jahren wieder auf einem Formel-1-Siegerpodest, er hatte sich von Ungarn 2014 (damals mit Ferrari) bis Katar 2021 (nun mit Alpine) gedulden müssen.

Zwei Jahre später gastiert die Königsklasse zum zweiten Mal am Losail International Circuit, und die Chance auf eine erneute Glanztat von Fernando Alonso ist geschrumpft: Nach tollem Saisonstart mit sechs Podestplatzierungen in den ersten acht Saisonrennen geriet ein wenig Sand ins Getriebe von Aston Martin – in den vergangenen acht Saisonrennen konnte Alonso nur noch einmal aufs Podest klettern.

Fernando Alonso: «Wir wollen jene Form wiederfinden, die wir im ersten Teil der Saison zeigen konnten. Unsere tollen Leistungen im März kamen für uns ein wenig unerwartet; wir haben es damals geschafft, die meisten Chancen zu nutzen, die sich uns boten.»

«Wir hatten im Winter einen grossen Schritt gemacht, aber die Gegner haben uns inzwischen überholt. Wenn wir wieder besser werden wollen, müssen wir Mercedes, McLaren und Ferrari schlagen, einfach ist das nicht.»



«Wir werden bis zum Saisonschluss neue Teile haben. Die sollen nicht nur den gegenwärtigen Wagen schneller machen, sondern für Aston Martin auch eine Art Wegweiser sein, wie die Entwicklung im Hinblick aufs nächstjährige Fahrzeug aussehen soll.»



«Ich schätze, das Kräfteverhältnis sollte ungefähr so sein wie in Japan. McLaren ist derzeit sehr stark, aber es geht rauf und runter für alle Teams. Wir hoffen, dass es bei uns wieder aufwärts geht und wir am Schluss gegen McLaren die Nase vorn haben.»



«Der Losail International Circuit ist eine fabelhafte Rennstrecke, welche die Aerodynamik der Autos betont. Also gehe ich davon aus, dass sie sich mit unseren Flügelautos noch besser anfühlen wird. Die Wing-Cars fühlen sich am besten in schnellen Kurven an, und davon haben wir hier jede Menge.»



«Das grosse Fragezeichen ist für mich der neue Asphalt. Wird er rutschig sein? Oder ist er rau und damit für die Reifen so schwierig wie der alte? Welche Rolle spielt der Sand? Das sind für mich alles offene Fragen.»



«Es wäre ein wenig vermessen, von uns einen Podestplatz zu erwarten. Aber im Sprintformat kann Vieles passieren, und ich werde jede Gelegenheit nutzen, die sich mir bietet.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5