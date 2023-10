Nico Hülkenberg (Haas): «Es geht nur ums Überleben» 05.10.2023 - 17:22 Von Mathias Brunner

© LAT Nico Hülkenberg im Haas-Rennwagen

​Oft glänzt Nico Hülkenberg in den F1-Qualifyings mit eindrucksvollem Speed, aber im Rennen raubt ihm der hohe Reifenverschleiss am Haas-Renner die Chance auf Punkte. Das wird in Katar nicht anders sein.