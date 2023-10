Max Verstappen: Erneute Kritik am Sprintformat

​Der Niederländer Max Verstappen kann schon am Samstag, 7. Oktober, seinen dritten Fahrer-WM-Titel in der Formel 1 sicherstellen. Aber Max ist nach wie vor kein Fan des Sprintformats.

Erleben wir am 7. Oktober etwas völlig Neues in der Königsklasse? Noch nie hat sich ein Fahrer seinen WM-Titel im Rahmen eines Formel-1-Sprints gesichert, aber genau das könnte Verstappen schaffen. Dazu reichen dem Red Bull Racing-Star auf dem Losail International Circuit drei Punkte oder ein sechster Platz.

Verstappen sagt in Katar: «Gewiss, letztlich spielt es keine grosse Rolle, ob ich den Titel nun am Samstag im Sprint oder am Sonntag im Grand Prix sicherstelle. Aber ich bleibe dabei – mir ist der herkömmliche Ablauf eines GP-Wochenendes lieber.»

«Ich finde das klassische Format als Fahrer einfach spannender. Denn ich kann in der Quali vom Samstag viel mehr aus dem Wagen kitzeln, wenn ich zuvor die Abstimmung in drei Trainings verfeinern konnte.»

«Nach nur einem Training schon in die GP-Quali zu gehen, so wie hier im Sprintformat, das finde ich als Rennfahrer nicht befriedigend. Zudem wissen die Fans schon nach dem Sprint, was im Grand Prix auf sie zukommt. Denn die Trends sind schon im kurzen Lauf zu sehen. Für mich verringert das Spannung und Aufregung.»



«Beim klassischen Ablauf wissen die meisten Fans nicht, wie schnell die verschiedenen Piloten im Dauerlauf gewesen sind. Sie sehen das Ergebnis im Abschlusstraining, aber dann kann ein Pilot im WM-Lauf Boden gutmachen oder eben verlieren. Bei einem Sprint hast du das alles nicht.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5