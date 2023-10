Katar-GP im TV: Sky zeigt das Rennen kostenfrei

Am Wochenende macht die Formel 1 Station in Katar. Das Rennen am Sonntag zeigt Sky kostenfrei auf skysport.de, in der App sowie auf YouTube.

Max Verstappen kann sich am Wochenende bereits zum Weltmeister küren und alle Formel-1-Fans haben am Sonntag die Möglichkeit, das komplette Rennen aus Doha live zu verfolgen!

Denn Sky zeigt den Katar-GP auch auf skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf seinem Sky Sport YouTube Kanal – zusätzlich zur Live-Übertragung und Berichterstattung auf Sky Sport F1 und WOW.

Erstmals überträgt Sky das Rennen außerdem auf seinem TikTok-Kanal @skysportformel1 – im 9:16-Format und mit eigenen Hosts: Sophia Flörsch und Joé Signon kommentieren gemeinsam und sind dabei im konstanten Austausch mit der TikTok Community, die während des Live-Streams zudem von der Multi-Split-Screen-Funktion (bis zu vier Signale parallel) profitiert.

Alessandro Reitano, Senior Vice President Sports Production: «Die Nachfrage nach 9:16-Inhalten steigt weiter an. Um einem gewandelten Medienkonsum sowie der Fanbegeisterung entsprechend Rechnung zu tragen, passen wir uns den sich verändernden Sehgewohnheiten der Zuschauer an und bieten mit einem dezidierten 9:16-Feed auf TikTok eine neue Form der Sky Formel 1 Übertragung.»

Nach dem Großen Preis von Spanien und Ungarn bietet Sky somit nun auch das Live-Rennen und die exklusive Sky Berichterstattung aus Doha kostenfrei über die genannten Plattformen an, um allen Interessierten die Möglichkeit zu bieten, sich ein Bild von der Formel 1 auf Sky zu machen.

In den vorherigen zwei Jahren übertrug RTL durch eine Sublizenz jeweils vier Formel 1-Rennen, entschied sich jedoch Anfang des Jahres dagegen, den Vertrag zu erneuern. Bemühungen, einen Nachfolger für RTL zu finden, waren erfolglos. Gemäß der Vereinbarung mit der Formel 1 müssen jedoch jedes Jahr vier Rennen im Free-TV ausgestrahlt werden.

Wir halten Sie ab Freitag, 6. Oktober, mit dem Live-Ticker über alles Wissenswerte auf dem Laufenden (GP-Quali am 6. Oktober, Sprint-Quali und Sprint am 7. Oktober, Grand Prix am 8. Oktober), aber natürlich haben wir für Sie wie immer auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ORF, ServusTV und SRF zusammengefasst.

Katar-GP im Fernsehen

Freitag, 6. Oktober

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – Legendes of F1: Gerhard Berger

07.00 Uhr: Sky Sport F1 – Grand Prix von Italien 2023

09.00 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Italien 2023

09.15 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Dramatic Moments 2022

09.30 Uhr: Sky Sport F1 – Grand Prix von Singapur 2023

11.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Singapur 2023

11.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Best Battles 2022

12.00 Uhr: Sky Sport F1 – Grand Prix von Japan 2023

14.00 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Japan 2023

14.15 Uhr: Sky Sport F1 – Warm up: Das Motorsport Spezial

14.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

15.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung freies Training

15.20 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung freies Training

15.30 Uhr: Freies Training

17.00 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

17.55 Uhr: ORF 1 – Max Verstappen: Anatomie eines Champions

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Japan 2023

18.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beyond All Limits

18.40 Uhr: ORF 1 – Formel-1-News

18.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying

18.55 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying

19.00 Uhr: GP-Qualifying

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beyond All Limits

21.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

22.30 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenecke trifft ... (Mick Schumacher)

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Japan 2023

23.15 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying kompakt

23.30 Uhr: Sky Sport F1 – Box Box Box: Red Bulls 1st Win



Samstag, 7. Oktober

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – Grand Prix von Singapur 2023

08.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

09.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Best Starts 2022

09.45 Uhr: Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

11.15 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

12.45 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Spielberg 2023 Wiederholung

13.45 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Francorchamps 2023 Wiederholung

14.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

14.50 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

15.00 Uhr: Sprint-Qualifying

16.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beyond All Limits

16.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beyond All Limits

17.15 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Japan 2023

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

19.15 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Sprint

19.25 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint

19.30 Uhr: Sprint (19 Runden)

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

21.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

22.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

23.20 Uhr: ORF 1 – Motorhome Spezial



Sonntag, 8. Oktober

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – Grand Prix von Italien 2023

08.00 Uhr: Sky Sport F1 – Grand Prix von Japan 2023

10.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

11.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

12.00 Uhr: Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

13.30 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

15.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

16.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

17.00 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenecke trifft ... (Mick Schumacher)

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Grand Prix

17.40 Uhr: ORF 1 – Formel-1-News

18.20 Uhr: SRF Info – Vorberichte zum Rennen

18.25 Uhr: ORF 1 – Vorberichte zum Rennen

18.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Grand Prix (auch kostenlos auf skysport.de, in der Sky-App sowie auf YouTube)

18.55 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Grand Prix

18.55 Uhr: SRF Info – Beginn Berichterstattung Grand Prix

19.00 Uhr: Grosser Preis von Katar (57 Runden)

20.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

21.00 Uhr: ORF 1 – Motorhome

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

21.40 Uhr: ORF 1 – Max Verstappen: Anatomie eines Champions

22.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

22.45 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: Jenson Button in Kanada 2011

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: Nigel Mansell in Silverstone 1987

23.15 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Japan 2023

23.30 Uhr: Sky Sport F1 – Grand Prix von Katar Wiederholung

23.45 Uhr: ServusTV – Grand Prix von Katar Wiederholung