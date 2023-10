Fünf Jahre nach Horrorcrash: Flörsch zurück in Macau

Sophia Flörsch wird im November in Macau an den Start gehen. 2018 erlebte die Alpine-Juniorin dort einen Horrorcrash. Sie fährt für Van Amersfoort Racing.

Rückkehr nach Macau für Sophia Flörsch! Die 22-Jährige wird vom 16. bis 19. November zum dritten Mal in ihrer Karriere im Zockerparadies in Südostasien in einem Formel-3-Renner an den Start gehen, sie fährt für Van Amersfoort Racing.

2018 erlebte sie dort einen Horrorcrash, der für jede Menge Schlagzeilen sorgte. 2019 fuhr sie ebenfalls in Macau.

Außerdem absolviert sie in dieser Woche mit Van Amersfoort Racing die offiziellen Formel-3-Testfahrten im spanischen Jerez.

Die Alpine-Juniorin konnte in der vergangenen Formel-3-Saison mit dem Hinterbänkler-Team PHM Racing sechs Punkte einfahren, in Spa wurde sie Siebte. Flörsch hatte bereits Anfang Juli in Österreich über Punkte gejubelt, sie wurde aber nachträglich disqualifiziert. Sie ist die erste Frau, die Punkte in der Nachwuchsserie holen konnte.

«Die Saison war ein großes Auf und Ab. Wir waren zweimal in den Punkten, hatten Erfolge, teilweise war es auch nicht so erfolgreich, aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht», so Flörsch.

2024 will sie erneut in der Formel 3 an den Start gehen, der nächste Schritt sei dann die Formel 2. «Wenn man zwei Jahre pro Nachwuchsserie rechnet, hieße das: In drei bis vier Jahren ab jetzt in der Formel 1, das könnte sein», erklärte die Münchnerin dem Magazin Stern.

