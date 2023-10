Fernando Alonso: Viel Spott von Lando Norris

​Aston Martin-Star hat in Katar erklärt, vielleicht werde McLaren angesichts der tollen Ergebnisse der letzten Rennen ein wenig übermütig. Das erzeugt eine spöttische Antwort von McLaren-Fahrer Lando Norris.

Am meisten Punkte in den letzten beiden Rennen hat nicht Red Bull Racing geholt, nicht Mercedes oder Ferrari und auch nicht Aston Martin – sondern McLaren. Lando Norris wurde in Singapur und Suzuka Zweiter, Oscar Piastri wurde Siebter in Singapur und Dritter in Japan.

Damit holt McLaren rasant auf gegen Aston Martin im Kampf um den vierten Platz im Konstrukteurs-Pokal, noch steht es 221:172 für das Team von Fernando Alonso. Aston Martin hat in Singapur und Japan nur drei Punkte ergattert.

Fernando Alonso am Losail International Circuit über seinen früheren Arbeitgeber McLaren: «Sie haben einen guten Lauf, aber für alle Teams geht es in dieser Saison auf und ab. Sie waren schon vor der Sommerpause fallweise stark, wie in Österreich oder England. Aber dann standen wir in Zandvoort wieder auf dem Siegerpodest, und sie hatten reichlich Mühe. Es ist prima, wenn sie ein wenig zu selbstsicher werden.»

Diese Bemerkung findet McLaren-Pilot Lando Norris gar nicht lustig. Der 23-jährige Engländer spottet: «Wie viele Punkte haben wir in Japan erobert? Also vielleicht kann Fernando nicht mehr rechnen, was ich mir kaum vorstellen kann, aber so ist Alonso nun mal – er hat halt immer etwas zu sagen. Er rückt sich selber immer ins beste Licht und redet die Anderen schlecht. Das kann er wirklich gut.»



«Wir sind überhaupt nicht zu selbstsicher. Wer uns kennt, der weiss – wir wären die Letzten, die sich so verhalten würden. Denn wir haben in diesem Jahr sehr viele Punkte liegenlassen, da wirst du demütig.»



«Wir bei McLaren haben zwei Autos, die tolle Leistungen zeigen. Sie hingegen haben Mühe, den zweiten Wagen unter die Top-Ten zu bringen.»