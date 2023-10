Millionenerlös! Hamiltons Mercedes wird versteigert

Der Mercedes W04 (Chassis #4) von Lewis Hamilton kommt bald unter den Hammer. Das Auktionshaus RM Sotheby's geht von einem zweistelligen Millionenerlös aus.

Wer ein Stück Formel-1-Geschichte erwerben möchte, der bekommt bald die Gelegenheit dazu. Denn am 17. November wird im Rahmen des GP in Las Vegas der Mercedes W04 (Chassis #4) von Lewis Hamilton versteigert.

Mit diesem Boliden gewann der Brite am 28. Juli 2023 sein erstes Rennen für Mercedes – der Start in eine ganz besondere Ära, in der Hamilton bis heute 82 Rennen und sechs Titel mit den Silberpfeilen gewann.

Versteigert wird das Auto vom Auktionshaus RM Sotheby's, das den Wert des Renners auf 9,5 bis 14,5 Millionen Euro schätzt. Das Chassis #4 wurde laut RM Sotheby's bei 14 der 19 Rennen in der Formel-1-Saison 2013 eingesetzt.

Shelby Myers, Chef für Privatverkäufe beim Auktionshaus, betonte die Anziehungskraft der Silberpfeile. «Der Mercedes W196, der für 29,6 Millionen Dollar verkauft wurde, bleibt das wertvollste jemals verkaufte Formel-1-Auto. Aber es ist das Mercedes-Benz Uhlenhaut Coupe, das 142 Millionen Dollar einbrachte und den Platz der Silberpfeile in den Geschichtsbüchern als eine der wertvollsten und bekanntesten Marken der Welt festigte.»

Die Paarung Hamilton/Mercedes «kann nur mit [Michael] Jordan und den [Chicago] Bulls, [Tom] Brady und den [New England] Patriots oder [Lionel] Messi und Argentinien verglichen werden», so Myers weiter. Daher könne sich das Auto «in absehbarer Zeit zu einem der begehrtesten Sammlerstücke entwickeln».

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5