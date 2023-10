Fernando Alonso über Verstappen: Vergleich mit Schumi

​Der Spanier Fernando Alonso ist zweifacher Formel-1-Weltmeister, Max Verstappen steht kurz vor seinem dritten Titel. Alonso misst seinen niederländischen Rivalen an Michael Schumacher.

Fernando Alonso hat einmal gesagt: «Mein grosses Zeil war immer, in der Formel 1 drei Mal den Titel zu holen, so wie mein Idol Ayrton Senna.»

Daraus ist nichts geworden: In einer Mischung aus falschen Entscheidungen und Rennpech rann ihm ein Titel nach dem anderen durch die Finger.

Dabei könnte Alonso heute leicht fünffacher Champion sein, nur übertroffen vom grossen Michael Schumacher und von Lewis Hamilton (je sieben WM-Titel). Doch 2007 liess der damalige McLaren-Teamchef Ron Dennis Neuverpflichtung Alonso und den jungen Hamilton so lange gegeneinander kämpfen, bis beim WM-Finale von Brasilien Kimi Räikkönen (Ferrari) den Titel abstaubte.

Während seiner fünf Jahre bei Ferrari schrammte Alonso zwei Mal knapp am Titel vorbei, 2010 und 2012. Mit etwas Glück hätte er dort die Titel 4 und 5 geholt.

Unglaublich: Nur ein Punkt Rückstand auf den Weltmeister 2007, nur vier Punkte fehlten 2010, nur drei im Jahre 2012 – knapp zehn Punkte in diesen drei Saisons hätten also zu drei Titeln gereicht!



Im Fahrerlager des Losail International Circuit in Katar ist Fernando Alonso die Frage gestellt worden, wie er Max Verstappen unter den grossen Fahrern einstufe. Der Asturier antwortet: «Er hat so viele Rennen gewonnen in diesem Jahr, und die Leute vergessen hin und wieder, dass nicht alles so einfach war für ihn. Nein, da gab es einige Wochenenden mit Wetterkapriolen, und dennoch hat er so gut wie keinen Fehler gemacht und am Sonntag die Leistung auf den Punkt gebracht – dafür hat er meinen grössten Respekt.»



Alonso lässt Hamilton bemerkenswert links liegen, wenn er weiter sagt: «So richtig Rad an Rad zur Sache ging es eigentlich nur mit Michael Schumacher. Ob wir Max auf dem gleichen Niveau einstufen sollten, wird die Zukunft zeigen.»



«Ich glaube, die kommenden Jahre werden für Max noch besser, mit weiteren Titelgewinnen. Und dann werden wir ihn eher mit Schumacher vergleichen können.»