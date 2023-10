Max Verstappen zu Katar-Pole: «Verhältnisse tückisch»

​Weltmeister Max Verstappen hat sich im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Katar die beste Ausgangslage gesichert: 30. Pole-Position in der Formel 1. «Mein Auto funktioniert hier prima.»

Das war weltmeisterlich: Der 26-jährige Niederländer Max Verstappen hat im Qualifying zum Formel-1-WM-Lauf von Katar den besten Startplatz errungen, auf dem Losail International Circuit konnte er sich überlegen gegen seine Gegner durchsetzen, die sich selber aus der Entscheidung nahmen – Norris und Piastri wurden die besten Runden gestrichen, so rückten die Mercedes-Fahrer Russell und Hamilton auf die Ränge 2 und 3.

Für den Red Bull Racing-Piloten Verstappen ist es die 30. Pole in der Königsklasse, die zehnte in dieser Saison 2023 (nach Bahrain, Australien, Monaco, Spanien, Kanada, Österreich, Belgien, Niederlande und Japan) und die erste auf dieser Rennstrecke (2021, bei der GP-Premiere in Katar, stand Lewis Hamilton im Mercedes auf Pole).

Max ist nach dem Qualifying sichtlich happy und sagt: «Ein toller Start ins Wochenende. Das war sehr knifflig heute, weil die Piste so rutschig ist, erstens wegen des neuen Belags und zweitens wegen des Sands, der ständig auf die Bahn geweht wird.»

«Das Heck bricht dir bei diesen Böen ratz-fatz weg, und dann ist der Wagen kaum noch abzufangen.»



«Mein Ziel für den Samstag: Auch in der Sprint-Quali Bestzeit erzielen und dann natürlich beide Rennen gewinnen, Sprint und Grand Prix. Ich will einen so reibungslosen Tag erleben morgen wie heute. Aber ich weiss, die Verhältnisse werden auch am Samstag tückisch sein.»



«Wir waren von der ersten Runde an gut unterwegs, Probleme gab es abgesehen von den Bedingungen keine. Ich bin guter Dinge für Samstag.»



«Es war heute sehr leicht, einen Fehler zu machen. Und dafür musst du nicht mal sehr angreifen. Wie immer an einem Sprint-Wochenende war alles ein wenig hektisch. Aber das ist für alle gleich.»





GP-Qualifying, Katar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,778 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:24,219

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,305

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,369

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,424

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24,540

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,553

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,763

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25,058

10. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25,301

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,328

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,462

14. Alex Albon (T), Williams, 1:25,707

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,783

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26,210

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,345

18. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26,635

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27,046

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27,423