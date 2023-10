Lewis Hamilton (Mercedes/3.): «Runde verpatzt»

​So richtig happy sieht Lewis Hamilton nach dem Qualifying zum zweiten Katar-GP nicht aus. Der Mercedes-Superstar muss sich mit dem dritten Startplatz zufriedengeben. «Ich habe meine beste Runde verpatzt.»

Kuriose Szenen nach dem Abschlusstraining zum Grossen Preis von Katar: Lando Norris wollte zum Interview der ersten Drei antreten, der Engländer hatte im McLaren hinter Max Verstappen die zweitschnellste Zeit erzielt, dann wurde er zurückgehalten – seine Runde war getrichen worden, nur Zehnter!

Also sprach George Russell, dann trat Oscar Piastri vor die Mikros, aber auch dem Australier wurde die beste Runde gestrichen, nur Startplatz 6, und der letztlich drittschnellste Lewis Hamilton hatte das Parc fermé schon verlassen. Was für ein Durcheinander!

Das Gesicht von Lewis Hamilton in der anschliessenden Pressekonferenz sagt Einiges: Der siebenfache Formel-1-Champion weiss genau – im Abschlusstraining zum zweiten Katar-GP der Formel 1 wäre für ihn mehr drin gewesen.

Am Ende ist Lewis Drittschnellster auf jener Bahn, wo er 2021 den ersten Formel-1-GP von Katar gewonnen hat, ein Platz in der zweiten Startreihe also für den Rekordsieger, und eine grimmige Ansage für Sonntag: «Natürlich will ich den Grand Prix gewinnen.»



Hamilton ist enttäuscht von sich selber: «Meine letzte Runde habe ich verpatzt. Die Verhältnisse waren schwierig, aber das darf keine Ausrede sein, denn das sind sie für alle. Eine Quali ist immer schwierig, es spielt keine Rolle, ob Sprintformat oder nicht.»



«Der Wind war extrem, und ich war optimistisch, denn ich spürte, dass wir guten Speed haben. Ich hätte nicht gedacht, dass wir am Ende so weit vorne stehen würden.»



«Was in einem Training passiert, das ist selbst für mich nach all den Jahren Formel 1 verwirrend. In Q1 schied ich beinahe aus, in Q2 war ich auf einmal vorne, wer versteht das noch?»



«Meine Leistung war durchschnittlich. Q1 und Q3 waren so naja, meine beste Runde war jene im zweiten Quali-Segment, die hätte ich ganz zum Schluss gebraucht!»





GP-Qualifying, Katar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,778 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:24,219

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,305

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,369

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,424

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24,540

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,553

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,763

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25,058

10. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25,301

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,328

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,462

14. Alex Albon (T), Williams, 1:25,707

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,783

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26,210

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,345

18. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26,635

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27,046

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27,423