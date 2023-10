Nico Hülkenberg (Haas/15.): «Plan nicht aufgegangen»

​Im ersten Quali-Segment tauchte Nico Hülkenberg keck auf dem zehnten Platz auf und bewies wieder einmal seine exzellenten Qualitäten als Qualifyer. Aber dann ging Einiges schief.

Startplatz 15 für den Deutschen Nico Hülkenberg zum Grossen Preis von Katar auf dem Losail International Circuit – klar hat sich der Haas-Pilot mehr ausgerechnet.

Der Le Mans-Sieger von 2015 nach dem spannenden Qualifying: «Nach dem, was ich im einzigen freien Training gesehen hatte, hätte ich erwartet, dass die Strecke schmutziger sein würde, aber dann hielt sich das in Grenzen.»

«Ganz ehrlich – wir haben hier mehr erwartet. Insgeheim hatte ich mir schon ausgerechnet, dass es für einen Platz in den Top-Ten reichen würde, wenn alles optimal läuft.»

«Wir sind daher in Q1 sehr spät rausgefahren, um uns einen Satz neuer Reifen zur Seite zu legen für den Einzug in die ersten Zehn, aber das hat nicht geklappt. Letztlich hat es an Tempo und Fahrzeugbalance gemangelt.»

«Mit dem Spritformat ist alles ziemlich hektisch, und mir wäre es lieber gewesen, ich hätte etwas mehr Zeit gehabt als nur 60 Minuten, um noch etwas mit der Abstimmung zu spielen.»



«Ich bleibe für den weiteren Verlauf des Wochenendes aber Optimist, ich mag diese Strecke, die hat einen schönen Fluss und macht viel Freude zum Fahren. Und die bisherige Action hat gezeigt, dass wir mit Überraschungen rechnen dürfen, da müssen wir eine Gelegenheit ergreifen, sollte sie sich für uns bieten.»





GP-Qualifying, Katar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,778 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:24,219

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,305

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,369

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,424

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24,540

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,553

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,763

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25,058

10. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25,301

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,328

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,462

14. Alex Albon (T), Williams, 1:25,707

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,783

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26,210

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,345

18. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26,635

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27,046

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27,423