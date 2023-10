Live-Ticker Sprint-Quali: Oscar Piastri sensationell

​Beim Abschlusstraining zum Grossen Preis von Katar fand die Konkurrenz von Max Verstappen kein Rezept gegen den Weltmeister. In der Sprint-Quali muss er sich hinter McLaren anstellen.

Max Verstappen kann an diesem 7. Oktober auf dem Losail International Circuit seinen WM-Titel erfolgreich verteidigen, ein ordentliches Ergebnis mit drei Punkten im Sprint reicht dem Red Bull Racing-Star.

Aber wieder ist die mögliche Titelentscheidung von viel Wirbel begleitet, nachdem die Fachleute von Pirelli am Freitagabend viele beschädigte Reifen gefunden hat. Lesen Sie dazu unsere Hintergrundstory.

Daher begann der Sprint nicht normal, sondern mit einem vorgeschobenen Informationstraining, in dem sich die Fahrer an die neuen Pistengrenzen in der Highspeed-Passage der Kurven 12 und 13 gewöhnen sollen.

Die Sprint-Quali endete dann mit einer saftigen Überraschung: Die McLaren von Oscar Piastri und Lando Norris vor Weltmeister Max Verstappen.

Lesen Sie hier, wie sich das Training entwickelt hat.