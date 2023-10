Alarm in Katar: Pirelli-Reifen kaputt, FIA reagiert

​Nach den Trainings auf dem Losail International Circuit hat Formel-1-Alleinausrüster Pirelli Schäden an den Reifen entdeckt. Die FIA reagiert mit verschiedenen Massnahmen, mit sofortiger Wirkung.

Riesenwirbel am Losail International Circuit: Bei einer routinemässigen Prüfung der Pirelli-Reifen nach den Trainings vom Freitag sind «an vielen Reifen» (Originalton FIA) Ablösungen zwischen der Oberfläche der Walze und der Karkasse, dem tragenden Gerüst der Reifen, entdeckt worden.

Pirelli und die Fachleute des Autosport-Weltverbands FIA sind zum Schluss gekommen: Bei anhaltender Belastung dieser Reifen ist mit Luftverlust zu rechnen.

Als Erklärung wird das Überfahren der 5 cm hohen, nach aussen ansteigenden Randsteine des Losail International Circuit genannt, das zu einer besonderen Belastungsfrequenz des Reifens führt.

Aus Sicherheitsgründen wird daher mit sofortiger Wirkung verfügt:

In den Highspeed-Rechtskurven 12 und 13 wird die Pistengrenze neu definiert. Diese Passage wird als besonders problematisch eingestuft. Die weisse Linie wird daher um 80 Zentimeter nach innen verlegt, damit die Fahrer nicht mehr auf dem Randstein herumturnen.



Zu diesem Zweck wird die weisse Linie um 80 cm nach innen verlegt und neu gezogen, dahinter wird die Fahrbahn in den Farben des Randsteins bemalt.



Auf diese Weise soll verhindert werden, dass die Fahrer mit den linken Rädern auf dem nach aussen ansteigenden Kerb herumturnen und so die Reifen verletzen.



Um 15.00 Uhr (europäischer Zeit) wird nicht der Sprint beginnen, sondern ein Sondertraining, damit sich die Fahrer an die veränderten Vorgaben in Sachen Pistengrenzen gewöhnen können. Die Sprint-Quali beginnt aus diesem Grund 20 Minuten später (15.20 Uhr).



Nach dem Sprint (angesetzt auf 19.30 Uhr europäischer Zeit) über 19 Runden werden sämtliche Reifen geprüft und dann entschieden, ob weitere Vorsichtsmassnahmen notwendig sind für den WM-Lauf von Katar vom Sonntag (57 Runden).



Solche Massnahmen könnten sein: Maximale Verwendung eines Reifensatzes für 20 Runden, drei Reifenstopps vorgeschrieben.



Die FIA teilt mit, dass derzeit und auch über das GP-Wochenende eine Analyse laufe, welche detailliert ergründet, wieso dieses Problem entstanden ist.



Es gab schon bei der GP-Premiere 2021 in Losail Probleme mit den Randsteinen und beschädigte Reifen.



GP-Qualifying, Katar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,778 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:24,219

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,305

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,369

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,424

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24,540

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,553

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,763

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25,058

10. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25,301

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,328

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,462

14. Alex Albon (T), Williams, 1:25,707

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,783

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26,210

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,345

18. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26,635

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27,046

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27,423