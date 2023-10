Wieder Frust bei Norris: «Bringe nicht die Leistung»

Bei Lando Norris herrscht beim Katar-Wochenende jede Menge Frust, denn der Brite verpasst im McLaren gute Gelegenheiten. Beim Sprint-Qualifying schmeißt er erneut eine mögliche Pole weg.

Lando Norris ist in Katar weiter im Frust-Modus. Am Freitagabend wurde ihm die zweitbeste Zeit wegen eines Tracklimit-Verstoßes gestrichen. Er geht daher von Startplatz zehn aus in den GP am Sonntag.

Beim Sprint-Qualifying dann am Samstagnachmittag hatte er erneut ein Auto, mit dem er auf die Pole hätte fahren können. Doch kleinere Fehler auf seiner letzten schnellen Runde machten ihm einen Strich durch die Rechnung.

Er wurde daher nur Zweiter – hinter seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Pisastri.

«Ich freue mich für das Team und für Oscar. Ich selbst aber habe heute wieder schlechte Arbeit abgeliefert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nicht zufrieden. Es war nicht gut. Ich hätte gestern auf der Pole stehen sollen und auch heute», sagte Norris.

Es sei «frustrierend», betonte er: «Das Auto ist nämlich schnell genug und das Team schlägt sich ebenfalls gut. Nur ich bringe nicht die Leistung, die ich bringen sollte.» Vielleicht dann ja im Sprint? Der wird ab 19.30 Uhr MESZ ausgetragen.

Sprint-Qualifying, Katar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24,454 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,536

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24,646

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:24,841

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,155

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,247

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,320

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,382

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, ohne Zeit

10. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25,686

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,962

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,236

14. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26,584

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:54,546

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,849

17. Alex Albon (T), Williams, 1:26,862

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:26,926

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27,438

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 2:05,741