Max Verstappen nach WM-Titel: «Mir fehlen die Worte»

​Platz 2 für Red Bull Racing-Star Max Verstappen im 19 Runden kurzen Sprint von Katar, der Niederländer muss sich nur Oscar Piastri geschlagen geben und ist erneut Weltmeister.

Es ist geschafft: Der 26-jährige Max Verstappen erreicht im Sprint von Katar auf dem Losail International Circuit einen zweiten Rang, das reicht für den dritten WM-Titel in Folge.

Verstappen während der Auslaufrunde des spannenden Sprints: «Unfassbar! Mir fehlen die Worte. Das ist ein Jahr, das wir alle noch lange in Erinnerung behalten werden. Vielen Dank an alle auch in den Rennwagenfabrik für dieses tolle Rennauto.»

Max wollte den Titel unbedingt mit einem Sieg sicherstellen, das hat gegen den toll fahrenden Oscar Piastri im McLaren nicht ganz gereicht, aber interessiert das noch jemanden? Max ist zum dritten Mal Champion.

Verstappen sagt: «Ein fantastisches Gefühl. Was für ein Jahr! Ich bin so stolz auf meine Mannschaft. Ein Riesendankeschön an alle in diesem Rennstall.»

«Drei Titel, uff, ich weiss gar nicht so recht, was ich sagen soll. Es war ziemlich aufregend heute. Leider hatten wir einige Safety Car-Phasen, sonst wäre vielleicht mehr möglich gewesen. Aber ich hatte Spass da draussen, und wir haben den Titel auf sicher, also bin ich sehr zufrieden.»



«Kompliment an Oscar Piastri, das hat er toll gemacht. Wir hatten es nicht leicht gegen die Fahrer mit weichen Reifen, aber gegen Ende des Rennens hatten wir die Oberhand.»



«Am Start war es schwierig. Die Safety Car-Phasen waren nicht für uns, denn ich musste immer erst wieder die Reifen auf Temperatur bringen. Wir hatten gutes Tempo, aber es wäre mehr drin gewesen. Aber was soll’s? Wir haben beide Titel verteidigt, und nur das war heute wichtig.»



Wie geht es weiter? Max: «Ich will noch gar nicht an die nächsten Jahre denken, ich will einfach den Moment geniessen.»





Katar-Sprint, Losail International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01,297 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,860

08. Alex Albon (T), Williams, +19,864

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,523

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

Out

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, Dreher

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

Nico Hülkenberg (D), Haas, Crash

Esteban Ocon (F), Alpine, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 407 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 174

05. Sainz 153

06. Leclerc 137

07. Norris 121

08. Russell 120

09. Piastri 65

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 22

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 630 Punkte

02. Mercedes 314

03. Ferrari 290

04. Aston Martin 221

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 22

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5