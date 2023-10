Nico Hülkenberg: Würde gerne Esteban die Schuld geben

Es sah beim Katar-Sprint nach möglichen Punkten für Nico Hülkenberg aus, bis es in Runde elf knallte. Für den Deutschen sehr bitter. Die Schuldfrage wurde offiziell geklärt.

Nico Hülkenberg nahm es sportlich. Er versuchte es zumindest. Doch natürlich ärgerte sich der Haas-Pilot über den Crash in der elften Runde, der den Katar-Sprint für ihn vorzeitig beendete.

Aus dem Dreikampf zwischen ihm, Esteban Ocon und Sergio Pérez ging niemand als Sieger hervor, alle drei schieden aus. Für Hülkenberg wären ohne den Unfall durchaus Punkte drin gewesen.

«Es ist sehr, sehr unglücklich gelaufen. Es war ein Dreikampf in die erste und in die zweite Kurve rein. Ich habe es außen versucht in der ersten Kurve, aber auf der äußeren Linie ist so viel Staub und Sand, dass da wenig Grip ist. Ich habe dann aber trotzdem einen guten Ausgang erwischt und wollte es wieder probieren in Kurve 2, aber Checo ist auf einmal aufgetaucht und wir waren alle drei mehr oder weniger nebeneinander und ich bin ins Sandwich geraten», so Hülkenberg.

Ocon war zum Zeitpunkt des Unfalls links, Pérez rechts, Hülkenberg in der Mitte. Zuerst kollidierten Ocon und Hülkenberg, dann Ocon und Pérez. Das Trio musste nach dem Rennen zu den Rennkommissaren, eine Strafe wurde aber nicht ausgesprochen.

«Ich würde gerne Esteban die Schuld geben, aber er kann nicht wissen, dass Sergio rechts ist. Er dachte, ich habe Platz, um herüberzuziehen, aber dem war nicht so und ja – es war eine blöde, unglückliche Rennsituation und ein bitteres Ende. Mit dem Medium hätten wir noch eine ganz gute Ausgangsposition gehabt. Ich glaube, da wäre noch was gegangen», sagte Hülkenberg.

Geht denn vielleicht was am Sonntag beim GP? «Ich starte von Platz 15. Wir haben heute alle wieder gelernt. Alle werden besser sortiert sein. Dementsprechend war es eine gute Möglichkeit und daher sehr bitter und frustrierend für uns, dass das leider so ausgegangen ist», sagte Hülkenberg.

Katar-Sprint, Losail International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01,297 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07. Alex Albon (T), Williams, +19,864

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,860

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29,523

Out

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, Dreher

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

Nico Hülkenberg (D), Haas, Crash

Esteban Ocon (F), Alpine, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 407 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 175

05. Sainz 153

06. Leclerc 135

07. Norris 121

08. Russell 120

09. Piastri 65

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 23

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 630 Punkte

02. Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5