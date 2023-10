Reifen-Wirbel in Katar: FIA verfügt 3 Pflichtstopps!

​Nach dem ersten Trainingstag von Katar hatten die Reifenspezialisten von Pirelli an den F1-Walzen Beschädigungen entdeckt. Nun wird bald verkündet – drei Stopps im Grand Prix sind Pflicht!

Die Fachleute von Pirelli haben am Freitagabend in Katar Schäden an den Reifen entdeckt, beim Übergang von Lauffläche zur Karkasse. Die Mailänder Spezialisten beteuern, das liege am wiederholten Überfahren der 5 cm hohen Randsteine am Losail International Circuit.

In den Highspeed-Rechtskurven 12 und 13 wurde daraufhin für Samstag die Pistengrenze neu definiert. Diese Passage ist als besonders problematisch eingestuft. Die weisse Linie wurde um 80 Zentimeter nach innen verlegt, damit die Fahrer nicht mehr auf dem Randstein herumturnen und ihre Reifen verletzen.

Nach dem Katar-Sprint über 19 Runden wurden sämtliche Reifen geprüft, dann sollte entschieden werden, ob für den WM-Lauf von Katar weitere Vorsichtsmassnahmen notwendig.

Pirelli und die FIA haben sich für die Sicherheit entschieden – maximale Verwendung eines Reifensatzes für 18 Runden, im 57 Runden-Grand Prix sind damit drei Reifenstopps vorgeschrieben.



Was passiert, wenn ein Pilot länger fahren sollte, als diese maximal 18 Runden? Dann wird der Übeltäter mit der schwarzen Flagge aus dem Rennen geholt.



Pirelli-Rennchef Mario Isola vertieft: «Die Beschädigungen an den Reifen sind nur unter dem Mikroskop zu sehen, nicht von freiem Auge. Wir untersuchen die Walzen routinemässig immer am Abend nach einem Einsatztag, dabei entdeckten wir diese Verletzungen.»



«Wir sind weit davon entfernt, dass die Fahrer unmittelbar vor Reifenplatzern standen. Aber wir sind uns der Verantwortung bewusst und der Ansicht – wenn die Reifen über längeren Zeitraum dieser ungewöhnlichen Frequenz auf den Randsteinen ausgesetzt sind, könnte es zu einem Luftverlust führen. Daher wurden wir bei der FIA vorstellig und haben vorgeschlagen, in welcher Form wir auf der sicheren Seite bleiben könnten.»





Katar-Sprint, Losail International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01,297 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07. Alex Albon (T), Williams, +19,864

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,860

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29,523

Out

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, Dreher

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

Nico Hülkenberg (D), Haas, Crash

Esteban Ocon (F), Alpine, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 407 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 175

05. Sainz 153

06. Leclerc 135

07. Norris 121

08. Russell 120

09. Piastri 65

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 23

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 630 Punkte

02. Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5