Krack zu Sorgenkind Stroll: Sport lebt von Emotionen

Lance Stroll bleibt bei Aston Martin weiterhin das Sorgenkind. Teamchef Mike Krack nimmt den Kanadier nach seinem Ausraster vom Freitag allerdings in Schutz.

Lance Stroll hat in Katar für Aufmerksamkeit gesorgt. Allerdings nicht aus sportlichen Gründen, sondern durch sein Verhalten. Am Freitag sorgte er unter anderem mit einem Schubser gegen seinen Performance Coach für Schlagzeilen.

Die waren in Katar durchweg negativ, weil Stroll auf der Strecke seit Wochen nicht mehr liefert, gegen seinen Teamkollegen Fernando Alonso keine Chance hat. Ex-Weltmeister Nico Rosberg ließ deshalb kein gutes Haar an Stroll.

Von seinem Teamchef wurde Stroll nun in Schutz genommen, was das Benehmen angeht. «Es ist nicht so einfach, jemanden direkt zu verurteilen. Ich versuche normalerweise, mit euch direkt nach dem Rennen oder direkt nach dem Qualifying nicht zu sprechen, weil ich weiß, wie aufgeladen man mit Adrenalin ist. Man sieht auch den einen oder anderen Fußballspieler, der mal ein Trikot wirft oder die Flasche hinschmeißt oder den Trainer nicht abklatscht, wenn er ausgewechselt wird», sagte Krack bei Sky.

Der Luxemburger weiter: «Ich glaube, der Sport lebt von solchen Emotionen und man sollte das auch nicht zu sehr verurteilen, wenn man in so einer Situation ist. Also im Team gibt es kein Problem. Wir haben darüber gesprochen. Alles gut.»

Nachfrage: Hat Stroll Fehler eingesehen und sich entschuldigt? «Das hat er gemacht. Absolut. Kein Problem», so Krack.

Katar-Sprint, Losail International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01,297 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07. Alex Albon (T), Williams, +19,864

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,860

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29,523

Out

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, Dreher

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

Nico Hülkenberg (D), Haas, Crash

Esteban Ocon (F), Alpine, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 407 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 175

05. Sainz 153

06. Leclerc 135

07. Norris 121

08. Russell 120

09. Piastri 65

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 23

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 630 Punkte

02. Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5