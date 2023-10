Jos Verstappen über Max: «Ich bin so stolz auf ihn»

​Max Verstappen hat es immer wieder betont: «Ohne meinen Vater wäre ich nie so weit gekommen.» Jos Verstappen, von 1994 bis 2003 selber Grand-Prix-Pilot, ist überglücklich für seinen Sohn.

Max Verstappen ging durch eine harte Schule. Sein Vater Jos, in der Königsklasse bei 107 Rennen am Start, brachte ihm fast jeden Kniff bei, den ein Racer lernen kann. Max meint: «Ohne Papa wäre ich nie so weit gekommen.»

Als Max in die Formel 1 kam, merkten die Gegner schnell: Dieser Fahrer platziert seinen GP-Rennwagen wie ein Kart und scheut sich nicht davon, ungewöhnliche Linien zu wählen. Besonders bei Mischverhältnissen findet Max an Stellen Grip, wo andere Fahrer nur herumrutschen.

Das gründet ebenfalls im Kartsport, als Max bei Verhältnissen auf die Bahn ging, in welcher andere Fahrer lieber warteten, bis der Regen nachlässt. Und dann ist da das Überholen.

Jos Verstappen sagte mir vor ein paar Jahren: «Das Überholen war für mich ein riesiges Thema bei der Ausbildung, denn man kann meiner Meinung nach auch falsch überholen. Wenn er bei einem Überholmanöver Zeit verloren hat, dann versuchte ich, ihn zu erklären, wie er das besser machen kann. Wenn du Zeit auf der Bahn liegen lässt, dann hast du das nicht richtig gemacht. Max hat sich das verinnerlicht.»



«Das ging so weit, dass ich ihm verboten habe, auf den Geraden anzugreifen oder an Stellen, die mir zu einfach vorkamen. Ich habe ihm gesagt: ‘Du darfst nur hier, hier und auch da attackieren, sonst aber nicht.’ Und das waren eben Kurven, wo die Anderen vielleicht nicht angreifen, weil es viel schwieriger ist. Das ist einer der Gründe, wieso wir später in der Formel 1 den Eindruck erhielten, Max könne überall überholen.»



«Ein Überholmanöver ist kein Produkt des Zufalls. Ein Pilot muss den Gegner scharf beobachten, seine Schwächen ausspionieren und sich den Rivalen richtiggehend zurechtlegen. Max hat das im Kartsport jahrelang trainiert, es ist ihm in Fleisch und Blut übergegangen.»



Nun ist Max Verstappen zum dritten Mal in Folge Formel-1-Champion, und Papa Jos meint in Katar gegenüber Viaplay und Sky: «Es war etwas weniger nervenaufreibend als vor zwei Jahren in Abu Dhabi und weniger verwirrend als vor einem Jahr in Japan, als nach dem Rennen eine ganze Weile lang nicht klar sind, ob volle Punkte vergeben werden oder nicht. Aber normal war das auch heute nicht – Titelentscheidung im Sprint und dann auch noch so viele Safety Car-Phasen.»



«Wir haben früher immer davon geträumt, dass Max vielleicht mal Weltmeister werden würde. Aber drei Mal in Folge, das ist Wahnsinn. Das geht weit über unseren Traum hinaus. Vor allem die Art und Weise, wie er das in diesem Jahr gemacht hat – er war so dominant. Er hat Woche für Woche geliefert, ich bin so stolz auf ihn.»



«Ich wusste seit seinen Kart-Tagen, dass da viel Talent vorhanden ist, und ich denke, dass wir zu Beginn seiner Karriere die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Ich bin sehr glücklich zu sehen, wie er sich jetzt entwickelt, und ich bin auch tief beeindruckt davon, wie hart er für seinen Erfolg arbeitet. Er hat sich das alles voll und ganz verdient.»





Katar-Sprint, Losail International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01,297 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07. Alex Albon (T), Williams, +19,864

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,860

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29,523

Out

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, Dreher

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

Nico Hülkenberg (D), Haas, Crash

Esteban Ocon (F), Alpine, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 407 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 175

05. Sainz 153

06. Leclerc 135

07. Norris 121

08. Russell 120

09. Piastri 65

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 23

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 630 Punkte

02. Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5