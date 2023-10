Marko: «Verstappen lässt nicht locker und nicht nach»

Am Samstag holte Max Verstappen seinen dritten WM-Titel, am Sonntag den nächsten GP-Sieg. Und Helmut Marko kündigte an, dass 2023 noch mehr kommt.

Helmut Marko war überrascht. Denn es kommt selten vor, dass Max Verstappen so ausgepumpt ist wie nach dem Katar-GP. Der Niederländer musste sich nach den knapp 90 Minuten erst einmal hinsetzen. Ein deutliches Zeichen, wie anstrengend der GP war.

«Man hat gesehen, dass die Fahrer sich hinsetzen mussten und ich habe den Max noch nie so verschwitzt gesehen. Es kam aber auch dadurch, dass wir so viele Reifenwechsel gehabt haben, es waren praktisch Sprintrennen und alles am Limit», sagte Marko bei Sky. Aus Sicherheitsgründen mussten die Teams drei Pflicht-Reifenwechsel vornehmen.

Im Ziel hatte Verstappen rund 4,8 Sekunden Vorsprung auf Oscar Piastri im McLaren. Wie schwierig war es für Verstappen, diesen Sieg nach Hause zu fahren? Immerhin rücken die McLaren immer näher, was die Performance betrifft.

«Max hat das souverän kontrolliert», sagte Marko: «Man hat am Schluss gesehen, wie er seine schnellste Runde hingeknallt hat, wie viele Reserven da waren. Wir waren von den Reifen her gut aufgestellt und haben immer darauf geachtet, dass wir die Reifen nicht überfordern. Dass wir nie in die Gefahr kommen, dass ein Undercut uns gefährden könnte.»

Welche Ziele haben Verstappen und Red Bull Racing noch in dieser Saison? «Wer ihn kennt, der weiß, dass er nicht locker und nicht nachlässt», so Marko. «Ein Ziel ist ganz sicher mal der 50. Grand Prix-Sieg für ihn, aber auch für das Team haben wir noch Ziele. Ich glaube, 20 Siege könnten möglich sein und das wollen wir auch. Angesichts der Form, in der er derzeit agiert und da unser Auto auch gut ist, ist es im Bereich des Möglichen.»

Wer im Vergleich zu Verstappen deutlich abfällt, ist Sergio Pérez. Der Mexikaner wurde nur Zehnter, kassierte mehrfach Zeitstrafen, weil er die Tracklimits nicht beachtete. «Es wäre mehr drin gewesen. Er muss raus aus dieser Negativ-Spirale. Zwischendurch gab es wieder schnelle Runden, aber es hilft nichts, wenn du dann Strafen kassierst», sagte Marko.

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5