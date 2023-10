Russell zu Crash mit Hamilton: Beidseitiger Respekt

Mercedes hat sich durch den Crash zwischen Lewis Hamilton und George Russell um ein besseres Ergebnis gebracht. George Russell wollte kein Öl ins Feuer gießen.

George Russell hätte gegen Lewis Hamilton schießen können. Gegen seinen Teamkollegen feuern, ihn kritisieren, an den Pranger stellen. Denn der Crash in der ersten Kurve des Katar-GP geht ziemlich klar auf die Kappe des siebenmaligen Weltmeisters.

Russell ging von Startplatz zwei aus ins Rennen, Hamilton von Startplatz drei. Der siebenmalige Weltmeister kam gut weg, setzte sich neben seinen Teamkollegen, lenkte dann aber in Kurve eins stark ein. Zu stark, denn Russell wiederum lag neben Verstappen und hatte demnach keinen Platz, um nach rechts auszuweichen.

Die Folge: Beide Mercedes berührten sich. Hamilton rutschte ins Kiesbett, für ihn war das Rennen beendet.

Hamilton übernahm die Verantwortung für die Kollision, und Russell beließ es dabei, verbal ein Teamplayer zu sein.

«Wir hätten beide wahrscheinlich aufs Podium fahren können, aber das war von keinem von uns Absicht. Bei den Autos hast du so eine schlechte Sicht, du hast wirklich einen blinden Fleck, wenn du raus schaust. Und ich sehe das mit beidseitigem Respekt«, sagte Russell, der nach der Kollision an die Box musste, aber im Gegensatz zu Hamilton weiterfahren konnte. Er wurde am Ende immerhin noch Vierter.

Er glaubt nicht, dass von dem Crash etwas hängenbleiben wird. «Das geht vorbei. Das werden wir vergessen», so Russell.

Bitter nur: Es war im Vorfeld offenbar allen klar, dass genau das nicht passieren darf. «Wir haben natürlich darüber gesprochen. Und ich habe gesagt, dass ich möchte, dass wir beide aufs Podium fahren. Aber man kann auch viel Positives mitnehmen.»

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5