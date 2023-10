Hülkenberg peinlich: «Ich hab's einfach verkackt»

Für Nico Hülkenberg gab es beim Katar-GP nichts zu holen, der Emmerichen wurde im Haas nur 16. Peinlich war, dass er die falsche Startbox erwischte.

Nico Hülkenberg war fertig. Am Ende. Der Deutsche konnte nicht mehr, und das sah man ihm an. Gute 90 Minuten im Glutofen Katar hatten ihm den Rest gegeben – wie so vielen Kollegen von ihm auch. Der rund 90-minütige Ritt hat die Piloten gefordert wie lange nicht.

«Es war am Limit heute. Es war extrem, extrem heiß. Extrem physisch. Es war für mich definitiv das heißeste Rennen meiner Karriere. Auch das physisch anstrengendste», sagte Hülkenberg nach seinem 16. Platz beim Katar-GP.

Bei ihm war aber vor allem das «Parkplatz-Problem» das Gesprächsthema. Denn er hatte die falsche Startbox erwischt. Da Carlos Sainz mit seinem Ferrari nicht starten konnte, musste die Startbox vor Hülkenberg frei bleiben.

Der Emmericher war von seinem Renningenieur vor der Einführungsrunde auch darauf aufmerksam gemacht worden. Trotzdem rückte Hülkenberg auf, stand falsch und kassierte dafür eine Zehn-Sekunden-Strafe. «Das ist schon ein bisschen peinlich», sagte Sky-Experte Ralf Schumacher.

Hülkenberg redete gar nicht lange um den heißen Brei herum. «Ich hab's einfach verkackt», gab er bei Sky zu. «Es ist irgendwie eine komische Situation, wenn da vorne auf einmal doch kein Auto ist. Man ist es einfach so gewohnt, immer aufzuschließen. Ja, ich hab' es verkackt. Ganz schlicht und einfach», sagte Hülkenberg.

Hülkenberg gab zu, dass er nun erst einmal drei Tage lang eine Eistonne benötigt, «und dann müssen wir irgendwie klarkommen mit allem. Dann sortieren wir uns neu.»

Der Tross macht als nächstes Station in Texas/USA, dort bekommt der Haas neue Teile. «Aber es wird ein Sprint-Wochenende, von daher wird es hart, das direkt auf den Kopf zu treffen oder umzusetzen. Aber besser Updates als nichts. Die Vorfreude ist groß auf die neuen Teile.»

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe







WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5