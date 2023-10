Viel Ärger um F1-Funkverkehr: Zum Fraß vorgeworfen

Für Fans ist der Funkverkehr Gold wert, denn er gewährt einen Einblick in die Konversation zwischen Fahrer und Teams. Doch das kann auch mal nach hinten losgehen.

Fernando Alonso war mega sauer. Zumindest hörte es sich so an, als er per Funk mit seinem Team sprach. «Ihr habt mich den Löwen zum Fraß vorgeworfen mit diesem frühen Stopp. Unglaublich!», sagte er zuletzt in Suzuka, bezogen auf die verkorkste Strategie seines Teams.

Die Fans hatten ihren Spaß, der Funkspruch war in der Übertragung zu hören. Zuschauer haben traditionell die Gelegenheit, Gespräche zwischen Fahrer und Teams mitzuhören, die Weltregie spielt sie ein. Dann geht es um alle möglichen Themen, gerne auch um unterhaltsame und kontroverse.

Die drehen dann ihre medialen Runden, genießen je nach Brisanz auch eine etwas größere und längere Aufmerksamkeit. Wie Alonso, dessen Aussage größer gemacht wurde als sie war, findet der Spanier.

«Ich habe kein Problem damit, dass die Funksprüche öffentlich sind. Doch was Suzuka betrifft, war es schwer, die Medien zu verstehen. Auch jetzt noch. Letzten Montag wurde auf Motorsport.com immer noch über meinen Funkspruch berichtet. Das war eine ganze Woche nach Suzuka», sagte der Aston-Martin-Pilot.

Alonso kann das nicht nachvollziehen. «Ich war nach meinem Stopp im Verkehr und war darüber etwas überrascht. Ich weiß nicht, was negativ daran ist, das mit meinem Team zu besprechen.»

Das Problem: Eine Einordnung fällt manchmal schwer, weil man den kompletten Kontext nicht kennt. «Außenstehende haben keine Informationen darüber, wie das Wochenende läuft. Sie wissen nicht, was wir morgens am Sonntag besprechen, was wir dann noch in der Startaufstellung besprechen», sagte Alonso.

Und über die Gefahren eines frühen Stopps war bei Aston Martin im Vorfeld gesprochen worden. «Wenn man dann den Funkspruch hört, verstehen 99 Prozent der Leute die Komplexität und die Reife hinter den Kommentaren nicht», sagte Alonso.

Nico Hülkenberg betonte, dass er auch kein Problem mit dem Funkverkehr habe. «Ich denke, wir alle wissen, dass, wenn man etwas Interessantes, Wertvolles sagt, es ausgestrahlt wird. Wir kennen die Auswirkungen. Und natürlich haben wir die Kontrolle darüber. Wir müssen es nicht sagen. Aber natürlich kommt es manchmal im Eifer des Gefechts oder in einem emotionalen Moment zu einem Ausbruch. Ich denke, das ist in Ordnung. Wir fahren Rennen, aber am Ende des Tages unterhalten wir auch. Das ist ein zusätzliches Element der Unterhaltung«, sagte der Deutsche.

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5