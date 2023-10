Max Verstappen verrät: Das Mindset hinter dem Erfolg

Zu einem erfolgreichen Top-Athleten gehört in der Regel auch ein starkes Mindset. Max Verstappen verrät im Red Bull-Podcast «Mind Set Win» sein Geheimnis.

Motorsport ist immer auch Kopfsache. Die mentale Seite ist essenziell, das Mindset die Grundlage für den Erfolg. Also die Einstellung, die Bereitschaft, sich zu verbessern, an sich zu arbeiten, mit Rückschlägen umzugehen. Jeder Fahrer hat seine eigenen psychologischen Ansätze, um mit dem Druck umzugehen.

Im Red Bull-Podcast «Mind Set Win» hat der nun dreimalige Formel-1-Weltmeister verraten, mit welchem Mindset er auf den Sieg hinarbeitet und wie sein «Beast Mode» für die Königskklasse aussieht.

«Ich genieße, was ich tue, aber ich mache mich auch nicht verrückt - ich packe mir nicht viele Fragen in den Kopf. Ich gehe einfach mit dem Flow und das funktioniert für mich», so Verstappen: «Die Leidenschaft muss aus dir selbst kommen, denn wenn du nicht derjenige bist, der sich verbessern oder besser werden will, dann geht es irgendwann schief».

Das Wichtigste laut dem 26-Jährigen: «Man sollte offen für Wachstum sein.» Das erreicht er durch maximalen Einsatz: «Man kann keine freien Tage oder freien Wochenenden haben, man muss die ganze Zeit dabei sein. Und das ist nicht einfach», so Verstappen.

Und: «Man muss Fehler machen, um ein besserer Fahrer zu werden - ein besserer Mensch - und es geht darum, wie man aus diesen Dingen lernt und wie man diese Verbesserungen umsetzt. Das ist ein kontinuierlicher Prozess», so Verstappen.

Er habe seine eigene Routine, und er vertraue zudem darauf, dass das Team um ihn herum seinen Job nach bestem Wissen und Gewissen mache, so Verstappen. Gleichzeitig mag er eine «entspannte, ruhige Herangehensweise. Ich könnte mehr Stunden an der Strecke verbringen, aber ich glaube nicht, dass es meiner Performance hilft», so Verstappen.

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5