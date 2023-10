Klobürste für Kevin Magnussen: Das steckt dahinter

Kevin Magnussen bekam von Nico Hülkenberg ein ganz spezielles Geburtstagsgeschenk. Der Deutsche deutete den tieferen Sinn des Präsents an.

Kevin Magnussen feierte am Donnerstag im Rahmen des Katar-GP seinen 31. Geburtstag. Von Haas-Teamchef Guenther Steiner gab es eine Torte für den Dänen. Von seinem Teamkollegen Nico Hülkenberg gab es zum Ehrentag «einen Kuchen und ein weiteres besonderes, ein persönliches Geschenk».

Dieses persönliche Geschenk war eine Klobürste, wie Hülkenberg erklärte. «Ich bin mir nicht sicher, ob ich mehr Details dazu preisgeben soll», sagte Hülkenberg zu dem Insiderwitz.

Auf Nachfrage ging er dann doch noch etwas mehr ins Detail. «Ich kann nur so viel verraten: In der Europasaison haben wir den Fahrerraum hinter den Trucks, und da teilen wir uns eine Toilette und eine Dusche. Das ist alles, was ich sagen kann.»

Den Rest muss man sich zusammenreimen. Was nicht allzu schwerfallen dürfte.

Der Ehrentag war übrigens die einzige Gelegenheit für Magnussen, um zu feiern. Er und auch Hülkenberg blieben am Rennwochenende in Sprint und GP ohne Punkte. Da Alfa Romeo am Sonntag mit Valtteri Bottas und Guanyu Zhou punktete, fiel Haas mit weiterhin zwölf Zählern hinter Alfa Romeo (16) auf Platz neun in der Konstrukteurs-Wertung zurück.

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5