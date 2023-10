Fahrer erledigt, Christian Danner: Falsch trainiert?

​Ex-GP-Pilot Christian Danner (65) spricht in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» knallhart über die Hitzeprobleme der Fahrer: Setzen die modernen Piloten die Prioritäten falsch?

Neben Gerhard Berger und dem Journalisten Gerhard Kuntschik war am Montag auch der Deutsche Christian Danner zu Gast beim Formel 1-Fachgespräch von «Sport und Talk aus dem Hangar-7» von ServusTV. Mit dem dritten WM-Titel von Max Verstappen (Red Bull Racing) und den offensichtlichen Konditionsproblemen in der Hitze von Katar sowie den starken Leistungen der jungen McLaren-Asse gab es genügend Gesprächsstoff.

Der ehemalige Formel 1-Fahrer und RTL-TV-Experte Danner zeichnet ein interessantes Bild von Weltmeister Max Verstappen: «Verstappen hat seine Arbeit in den vergangenen Jahren Punkt um Punkte perfektioniert, daher ist er heute, wo er ist. Max hat ein ganz genaues Gefühl dafür entwickelt, war er und sein Auto in einer ganz bestimmten Situation herausholen können.»

Zum scheinbar unstillbaren Siegeswillen des Niederländers und seiner Dominanz sagt Danner: «Die Überlegenheit gründet eben genau im stählernen Willen, dass er jedes Rennen gewinnen will.»

Zum Aufwärtstrend von McLaren sagt der Münchner: «Wir erleben sehr spannende Zeiten. Wir sehen einen der besten Piloten aller Zeiten bei seiner Arbeit, Max Verstappen. Wir sehen aber auch einen neuen potenziellen Superstar – quasi ein Stern am Aufgehen. Das müssen wir uns immer vor Augen legen, wenn er später vielleicht mal fünffacher Weltmeister ist. Ich lege Wert darauf, dass man das so bewertet, der junge Australier Oscar Piastri ist immer noch Rookie, aber was der zeigt, ist schon Klasse.»

Zu den Problemen der Formel-1-Fahrer mit der Hitze von Katar sagt Danner: «Da geht es halt nicht nur um den Sixpack und das Training in der Mucki-Bude. Sorry, bitte nicht falsch verstehen! Aber für meine Begriffe war es keine allzu große Überraschung, dass es in Katar so heiss ist. Die modernen Fahrer sind gut trainiert, natürlich, aber vielleicht trainieren sie eben falsch.»



«Es kann nicht sein, dass die Fahrer für ein so intensives Rennen körperlich nicht gut genug vorbereitet sind. Ein Pilot kann ja leicht in der Sauna auf dem Rad trainieren und die Heizung hochdrehen.»



Mit einem Augenzwinkern sagt Danner dann: «Gerhard hat auch in der Sauna trainiert, aber ich glaube, eer hat nicht die Heizung nie angemacht.»





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe



WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5