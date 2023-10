Hitze-GP von Katar: Teilschuld liegt bei der FIA

​Viele Fahrer klagten nach dem Hitze-GP in Katar: «So extreme Bedingungen habe ich noch nie erlebt.» Der Autosport-Weltverband FIA bestätigt eine Untersuchung. Dabei hätte man das alles ganz leicht verhindern können.

Der Amerikaner Logan Sargant taumelte aus seinem Williams, unfähig, den Hitze-GP von Katar fortzusetzen. Esteban Ocon musste sich während des Rennens übergeben. George Russell glaubte, dass er das Bewusstsein verliert. Lance Stroll beklagte sich über Sehstörungen.

Sieger und Weltmeister Max Verstappen sagte im Anschluss an den Grossen Preis von Katar: «Das war eines der schlimmsten Rennen, das ich je erlebt habe. Diese Hitze! Diese Luftfeuchtigkeit! Das war wirklich grenzwertig.»

Den Regelhütern des Autosport-Weltverbands FIA ist nicht entgangen, wie fertig die GP-Piloten nach dem WM-Lauf auf dem Losail International Circuit waren.

In einer Stellungnahme teilt die FIA mit: «Wir haben in Sorge festgestellt, welche Auswirkungen die Hitze und die Luftfeuchtigkeit auf das Wohlergehen der Piloten hatten. Obschon es sich hier um Elite-Athleten handelt, sollten keine Bedingungen herrschen, welche die Gesundheit der Sportler gefährden.»

«Die FIA hat eine gründliche Analyse der Situation in Katar begonnen, um künftig Empfehlungen für solch extreme Wetterbedingungen abzugeben. In der kommenden Sitzung der medizinischen Kommission wird das thematisiert.»



Dabei war das Problem in Katar aus zwei Gründen hausgemacht und teilweise vorhersehbar.



Erstens wurde das Rennen auf den frühen Oktober angesetzt. Jeder weiss, dass es dann in Katar so schwül-heiss werden kann. Es obliegt Formula One Management (FOM), einen sinnvolleren GP-Kalender zu entwerfen, der dann von der FIA gutgeheissen wird. Schliesslich würde auch niemand Anfang Dezember einen Grand Prix in Belgien ansetzen.



Das zweite Problem war schwieriger zu erkennen. Die neuen Randsteine am Losail International Circuit führten aufgrund von Hochfrequenz-Belastungen zu mikroskopisch-kleinen Beschädigungen der Pirelli-Reifen. Das Mailänder Unternehmen gab daher für den Grand Prix vor – die Piloten dürfen mit einem Reifensatz nicht mehr als 18 Runden zurücklegen.



Dies führte zu drei, teilweise zu vier Stopps im Rennen und zu einem strammeren Tempo als in anderen WM-Läufen, weil durch die kürzeren Segmente das übliche Reifen-Management wegfiel. Max Verstappen bestätigt: «Das waren 57 Runden im Quali-Tempo.»





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5