Ferrari-Kritik an Fernando Alonso: «Ein wenig haarig»

​Aston Martin-Star Fernando Alonso wurde nach dem Grossen Preis von Katar verwarnt: weil er nach einem Ausrutscher rücksichtslos auf die Bahn zurückgefahren war. Das setzt Kritik von Ferrari-Teamchef Fred Vasseur.

Am Sonntagabend nach dem Grossen Preis von Katar musste Aston Martin-Star Fernando Alonso bei den Rennkommissaren antanzen. Den Regelhütern des Autosport-Weltverbands FIA hatte es nicht gefallen, wie der Spanier im Rennen von der Bahn geriet und dann ziemlich rücksichtslos auf die Strecke zurückkehrte, direkt in den Weg von Ferrari-Fahrer Charles Leclerc, der blitzartig ausweichen musste, dies in Runde 33.

Die Rennkommissare beliessen es letztlich bei einer Ermahnung, doch natürlich war die Szene in der Medienrunde mit Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ein Thema nach dem Hitze-GP.

Der Franzose findet: «Wenn das umgekehrt gelaufen wäre, also mit Charles, der in den Weg von Fernando fährt, dann hätten wir am Funk Einiges zu hören bekommen. Wie sein Leben in Gefahr gewesen sei und all das.»

«Ganz ehrlich – ich fand das Manöver von Fernando ein wenig haarig, wie er da scheinbar aus dem Nichts auf die Bahn zurückgeschossen kommt, aber es ist nicht mein Urteil, das zählt.»

An rohem Speed war Leclerc im Ferrari dieses Mal der Bessere, er kam gut zehn Sekunden vor Alonso auf Rang 5 ins Ziel. Leclerc meinte zur Aktion von Alonso: «Das war an der Grenze, aber ich glaube, Fernando hat mich in jener Situation gar nicht kommen sehen. Es war wahrscheinlich nicht die beste Art und Weise, auf die Piste zurückzukommen, aber es war sicher nicht seine Absicht, eine gefährliche Situation zu erzeugen.»





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe



WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5