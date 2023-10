Max Verstappen: Wieso er auf den WM-Pokal warten muss

​Als Argentinien in Katar Fussball-Weltmeister wurde, konnten die Spieler den WM-Pokal nach dem Finale in die Höhe stemmen. Wenn Max Verstappen Formel-1-Weltmeister wird, muss er zwei Monate warten. Wieso?

18. Dezember 2022 im Fussballstadion von Losail in Katar: Lionel Messi führt die argentinische Nationalmannschaft in einem an Dramatik kaum zu überbietenden WM-Finale gegen Frankreich zum Titel. Danach lassen sich die Argentinier ausgiebig mit dem WM-Pokal feiern.

7. Oktober 2023 auf dem Losail International Circuit: Im Sprint des Katar-GP-Wochenendes sichert sich Max Verstappen zum dritten Mal in Folge den Formel-1-WM-Titel. Aber vom Pokal des Weltmeisters ist weit und breit nichts zu sehen. Viele Fans haben sich gefragt: Warum ist das so?

Der Grund liegt in der Preisverleihung des Autosport-Weltverbandes FIA, die in der Regel Anfang Dezember stattfindet und bei welcher die Champions zahlreicher Serien geehrt werden.

Daher können die Fans noch lange darauf warten, dass ein Formel-1-Champion am Tag der Entscheidung den WM-Pokal in Händen halten darf. Denn FIA-Chef Mohammed Ben Sulayem sagt: «Wir feiern jeweils die Nacht der Champions. Und das ist für alle eine aufregende Sache.»



«Ich weiss noch, als ich meine erste Rallye-Meisterschaft des Mittleren Ostens gewonnen hatte und nach Paris zur Ehrung eingeladen wurde. Ich konnte vor Nervosität kaum schlafen! Guckt mal, selbst heute, 25 Jahre später, bekomme ich Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke.»



«In der Nacht der Champions haben auch viele junge Leute die Chance, die ganzen Meister zu sehen. Da werden sie zum Träumen inspiriert. Aus diesem Grund wollen wir bei der Ehrung des Formel-1-Champions nichts ändern.»



Diese Nacht der Champions wird seit dem Jahre 2011 gefeiert, an ganz unterschiedlichen Orten.



Das letzte FIA-Meeting des Jahres 2023 (mit Sitzungen von Generalversammlung und Weltrat) findet in diesem Jahr von 4. bis 8. Dezember in Baku (Aserbaidschan) statt.





FIA-Nacht der Champions

2011: Neu Delhi (Indien)

2012: Istanbul (Türkei)

2013: Paris (Frankreich)

2014: Doha (Katar)

2015: Paris (Frankreich)

2016: Wien (Österreich)

2017: Paris (Frankreich)

2018: St. Petersburg (Russland)

2019: Paris (Frankreich)

2020: Genf (Schweiz)

2021: Paris (Frankreich)

2022: Bologna (Italien)

2023: Baku (Aserbaidschan)





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe



WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5