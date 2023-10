Lance Stroll stinkig in Katar: Die FIA untersucht

​Aston Martin-Fahrer Lance Stroll warf in Katar nach schwacher Quali sein Lenkrad aus dem Auto, schubste Physio Henry Howe zur Seite und gab ein einsilbiges Interview, in dem er fluchte. Das hat ein Nachspiel.

Es war nicht das Wochenende von Lance Stroll. Einmal mehr fuhr er bei Aston Martin seinem Stallgefährten Fernando Alonso hinterher, er zeigte ein schwaches Abschlusstraining zum Grand Prix – out im ersten Quali-Segment mit Platz 17. Eine Sekunde hinter Alonso, der zu diesem Zeitpunkt Drittschnellster war.

Dann pfefferte Stroll das Lenkrad aus dem Auto, stürmte aus der Box, räumte dabei seinen Trainer und Physiotherapeuten Henry Howe rüde zur Seite. Später fluchte er beim offiziellen FIA-Interview und gab auf drei Fragen genau sieben Worte Antwort.

Das Wochenende wurde nicht besser: Stroll schied auch in Q1 des Sprint-Qualifyings aus, wurde im Sprint Letzter, der über die Ziellinie fuhr (15.) und blieb im Grand Prix als Elfter ohne Punkte.

Die heftige Reaktion von Stroll am Freitag gab viel zu reden, im Fahrerlager, in den sozialen Netzwerken – und auch bei der FIA. Der Autosport-Weltverband hat bestätigt, dass gegen den 24-jährigen Kanadier untersucht werde.

Die Frage ist dabei, ob Stroll mit seinem Verhalten FIA-Regeln gebrochen hat. Etwa die Vorgaben von Artikel 12.2.1c des so genannten Sportkodex, in welchem bestraft werden kann, wenn sich ein Wettbewerber «betrügerisch verhält oder auf eine Art und Weise, die dem Sportsgeist widersprechen oder nicht im Sinne des Sports sind».



Die Regel wurde angewandt, als Max Verstappen in Interlagos 2018 nach dem Rennen seinen Gegner Esteban Ocon zur Seite schubste. Der Niederländer wurde zu zwei Tagen gemeinnütziger Arbeit verdonnert.





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe



WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5